¿Carga excesiva para el usuario?: Esto es lo que acepta si contrata el servicio de Uber

Redacción Economía*.

Uber volvió a operar este jueves en Colombia. Lo hizo a través de la misma aplicación, con algunos cambios que para el ojo no son muy significativos, pero que, de fondo, constituyen una transformación sustancial en las condiciones del servicio.

Hasta el momento, Uber se había mostrado como una plataforma tecnológica que intermediaba entre sus “socios conductores”, muchos de ellos con carros particulares, y usuarios necesitados de un servicio de transporte, que la empresa considera “privado”, servicio que se pedía a través de la aplicación. Algo, de todas formas, no contemplado en la ley colombiana.

Ahora, el modelo funcionará por medio de un contrato para recibir y prestar el servicio que, respectivamente, firmarán el usuario y el conductor. Uber ahora se considera el “portal de contacto” entre ambos. Nada más.

El usuario, después de indicar su destino, elegir el tipo de carro que quiere y conocer la tarifa, debe dar “aceptar” en un botón, lo que se traduce en que está aceptando los términos de un contrato que puede leer dando clic en otro botón (no pudimos leer el contrato con esa opción dentro de la aplicación) o yendo a una dirección web a través del navegador de internet. Puede ver el documento aquí.

"Uber no participa en el contrato de arriendo, es solamente una aplicación que actúa como portal de contacto entre el arrendador y el arrendatario. Como portal, Uber es ajeno a la relación contractual, que ocurre entre el arrendador y el arrendatario", dijo Uber en un documento enviado a El Espectador.

Sobre el término "portal de contacto" vale la pena recordar, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha dicho a la plataforma de domicilios Rappi que no es un portal de contacto (como pretende) sino que las transacciones de bienes y servicios que se llevan a cabo en su plataforma lo convierten en un comercio electrónico, es decir, que tiene responsabilidades mayores y distintas a un "portal de contacto".

De lo que dice el contrato surgen varias preguntas. La primera de ellas puede ser: si según Uber esto se apega a las normas comerciales y civiles colombianas, ¿por qué no lo habían implementado antes? En su repuesta, la empresa dice que desde que supieron que tenían que cesar el funcionamiento de la plataforma en Colombia, por una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomada en diciembre pasado, comenzaron a replantear su modelo. Agrega que han encontrado la forma "que permite operar dentro del marco legal colombiano mientras se avanzan en las discusiones sobre una regulación inteligente para las plataformas".

¿Conductor, dueño y arrendador?

Para un experto consultado por este diario, que prefirió no ser citado, lo primero que saltó a la vista del contrato es que plantea el arrendamiento de un bien mueble (como se alquilaría un carro, actividad que es permitida por la ley), pero con una diferencia: se trata de un carro que viene con conductor.

El contrato no es del todo claro sobre si conductor, propietario del carro y el llamado “arrendador” son la misma persona. Al principio dice que el arrendador es propietario “y/o cuenta con derechos suficientes conforme a la ley para arrendar o subarrendar el vehículo”.

Luego dice: “las partes tienen la intención (de) que el arrendador funja como conductor del vehículo dado en arriendo a el arrendatario (es decir, el usuario)”. Pero añade: “las partes acuerdan que el arrendamiento del vehículo incluirá un conductor provisto por parte del arrendador, que puede ser incluso este mismo”. Es decir, puede no serlo. El experto consultado quedó con la misma duda.

Uber aclaró: "El contrato de arrendamiento de vehículo con conductor puede ser firmado por el dueño del vehículo o por la persona que tenga la capacidad legal de arrendarlo de acuerdo con la legislación vigente. Es decisión del dueño del vehículo definir quién puede conducirlo".

Lea también: "El regreso de Uber es ilegal": Taxis Libres

Los potenciales costos para el usuario

En otra cláusula, el contrato dice que el usuario puede terminar corriendo con los gastos de grúa cuando esta sea necesaria: “en los casos en que el arrendador tenga que utilizar el servicio de grúa para restituir el vehículo a un taller, por causas imputables a el arrendatario, dicho costo tendrá que ser pagado por el arrendatario”. Recordemos que “el arrendatario” es el que está tomando el carro en alquiler, es decir, el usuario.

Consultamos con Uber qué tipo de evento podría derivar en que se necesite una grúa y que la causa sea imputable al usuario (que no es el que va manejando), pero en las declaraciones de la empresa no encontramos nada que pueda responder a esa pregunta.

Lo mismo sucede con los costos de inmovilización del carro: “Liberación del vehículo: Si el vehículo fuera retenido por las autoridades competentes como consecuencia de un incidente por causas imputables a el arrendatario, y se requiera del pago de gastos necesarios para la liberación del mismo, estos deben ser pagados por el arrendatario, previo a la presentación del soporte correspondiente por parte de el arrendador”. De nuevo: ¿en qué clase de conducta tendría que incurrir el usuario para que el carro termine siendo llevado a los patios?

Según la respuesta de Uber a este diario, el usuario tiene el "control operativo" del carro durante el contrato. "Como en cualquier alquiler de un bien, si la persona que está alquilando y usando el vehículo comete una infracción o es quien ordena al conductor que cometa la infracción, es responsable por esa multa. De lo contrario, cada caso será evaluado de manera particular".

"Uber como punto de contacto ofrece una póliza de seguro con Allianz que cubre accidentes", añade la plataforma en su respuesta, aunque no entra en más detalles sobre la cobertura de dicho seguro.

Obligaciones del arrendador o conductor/propietario

En cuanto a requisitos que debe cumplir el “arrendador”, el contrato expresa que el conductor debe garantizar todas las condiciones técnicas y de funcionamiento del carro, así como la revisión técnico-mecánica, contar con la póliza del seguro obligatorio (SOAT), entre otras. "Como en todos los incidentes de tránsito, la autoridad competente es la que decide la responsabilidad de las partes comprometidas", señala Uber.

Para el experto consultado, el nuevo tipo de servicio de Uber no es igual al de las empresas que alquilan carros particulares, pues cuando se toma uno en alquiler, por ejemplo, se deja como respaldo el número de una tarjeta de crédito en caso de que haya daños, pues quien toma en alquiler se ocupa de la conducción y, por tanto, lo que le ocurra al vehículo es responsabilidad de esa persona. Cosa diferente es para el caso de Uber, en el que quien toma en alquiler no es quien conduce.

Otro de los apartados que pueden generar inquietud es el relacionado con datos personales. Según el contrato el arrendador del carro queda autorizado para recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, transferir o transmitir los datos personales del usuario. Aunque más adelante aclara que esa autorización se enmarca exclusivamente para lo que tenga que ver con la prestación del servicio, no queda claro qué podría hacer un usuario en caso de que sus datos sean tratados abusivamente. Por mencionar un ejemplo, han sido numerosos los casos de usuarias que se han quejado por conductores que después de prestado el servicio se contactan con ellas para fines personales.

Pese a lo que dice el contrato, Uber respondió: "Los datos personales son recolectados y administrados por la aplicación de Uber como portal de contacto entre el arrendador y el arrendatario. Somos absolutamente respetuosos de la privacidad de la información de las dos partes en estricto apego a la normatividad de manejo de datos personales".

El contrato, por cierto, deja claro que el arrendador (conductor/propietario del carro) no tiene ninguna responsabilidad sobre objetos olvidados por el usuario dentro del vehículo.

En conclusión...

Para el experto consultado, lo que plantea el contrato es una mezcla entre diferentes tipos de transporte (público, particular y hasta especial) que deja muchas dudas.

Para Uber, sin embargo, lo que lanzaron hoy es el resultado de la búsqueda de “nuevas alternativas para seguir trabajando por ayudar a conectar a las personas en el país y así responder al apoyo que recibimos de la comunidad”. Por el momento, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado. Tampoco lo hará por ahora la Superindustria, que el pasado 20 de diciembre ordenó a Uber suspender sus operaciones en el marco de una demanda por competencia desleal que presentó un proveedor de Taxis Libres contra la plataforma.

Carmen Ligia Valderrama, superintendente de Transporte, dijo que sólo cuando puedan verificar las condiciones en las que está operando Uber decidirán si abren una investigación o no. "Nos enteramos el día de hoy, como todos los colombianos. No pudimos hacer una evaluación previa. No obstante, tenemos que verificar en qué condiciones (Uber) está entrando al mercado. Ya se le hizo un requerimiento específico a la empresa para conocer de primera mano esas condiciones".

*Nota del editor: la publicación original fue editada para incluir las respuestas que envió Uber a este diario.