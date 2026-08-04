Cerro Matoso frenará la mitad de su producción por la falta de gas de Canacol

Instalaciones de la empresa Cerro Matoso en el departamento de Córdoba.

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Cerro Matoso anunció este martes que redujo en 50 % su operación de forma indefinida por la restricción continua en el suministro de gas natural que le hace Canacol Energy. Según la empresa productora de ferroníquel, en las últimas semanas Canacol le ha entregado menos de 4.000 MBTUD, una cifra que no alcanza ni una cuarta parte del volumen que tiene contratado.

A la fecha, Cerro Matoso opera dos líneas de producción, cada una con hornos secadores, calcinadores y hornos eléctricos que necesitan un flujo constante de gas para funcionar. Ante la escasez de gas, la empresa activó lo que llama un “proceso de preservación” en una de esas líneas, es decir, la mantendrá funcionando a mínima potencia para no dañar los equipos, en lugar de apagarla por completo.

El recorte en la operación, según afirmó la compañía en un comunicado, afecta a más de 570 empleos, entre personal directo y contratistas. La operación minera, que antes funcionaba las 24 horas, pasará a trabajar solo en jornada diurna.

La compañía proyecta que su producción de este año caerá a unas 26.000 toneladas de níquel, cerca de 20 % por debajo de la meta que tenía fijada (32.100 toneladas), con una pérdida diaria de 40 toneladas. A eso se suma un recorte del 50 % en contratos de bienes y servicios, y una caída en los aportes por impuestos y regalías que la empresa estima en COP 1.500 millones diarios.

“La restricción continua en el suministro de gas por parte de Canacol nos dejó sin otra alternativa (...)”, dijo Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

El litigio de fondo

Cerro Matoso y Canacol tienen un contrato de suministro de gas firmado en 2022 y vigente hasta 2029. Pero en abril de este año, Canacol pidió ante la Corte de Alberta, en Canadá, donde está constituida la empresa, terminar anticipadamente sus contratos de suministro y transporte de gas en el país, dentro de un proceso de reestructuración por insolvencia que inició el año pasado. El 24 de junio, esa corte avaló la solicitud en primera instancia.

Canacol ha argumentado que ya no tiene la capacidad de producción necesaria para cumplir lo pactado: mantiene contratos en firme por cerca de 110 millones de pies cúbicos diarios, pero en abril su producción promedio fue de solo 75 millones, muy por debajo de los 196 millones que alcanzaba en julio de 2023.

Antes de aplicarse en Colombia la decisión de la corte canadiense, esta debe ser reconocida por la Superintendencia de Sociedades, que puede invocar la excepción de orden público prevista en el régimen de insolvencia transfronteriza (Ley 1116 de 2006) para evitar que se comprometa la continuidad de servicios públicos.

Según explicó anteriormente el presidente de Cerro Matoso, las empresas con contratos con Canacol pudieron apelar la decisión, y la corte canadiense ahora cuenta con 15 días para resolver esos recursos.

Si el fallo queda en firme en Canadá, “la última palabra la tendrá la Superintendencia de Sociedades”, según el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta.

Las cifras del trato Canacol-Cerro Matoso

Canacol le suministraba a Cerro Matoso el 82 % del gas que necesita para operar. Ese insumo es indispensable para producir ferroníquel: sin un suministro confiable, la compañía tendría que apagar sus dos hornos, algo que, según ha recalcado Gaviria, sería prácticamente irreversible.

“Si Cerro Matoso cesa por falta de gas, lo más seguro es que no vuelva a arrancar, pues los daños serían enormes porque las líneas de producción trabajan a altísimas temperaturas. Si se apagan, se enfrían y se dañan las refractarias de los hornos, los calcinadores y los secadores”, dijo el presidente de la compañía en declaraciones a medios.

Recuperar cada horno, según el directivo de Cerro Matoso, tomaría inversiones entre COP 550.000 millones y COP 730.000 millones.

Gaviria dijo que la empresa no tiene muchas alternativas frente a una posible terminación de los contratos: podría recurrir a gas importado, pero no hay certeza de que la regasificadora de Cartagena (la única infraestructura del país para traer gas del exterior) tenga capacidad para cubrir toda la operación, y los precios serían mucho más altos.

En contexto: ¿Qué pasa con Canacol? Claves para entender el caso que tiene en alerta al mercado del gas

Según el presidente de Cerro Matoso, la intención de Canacol no es solo terminar los contratos vigentes, que en su caso van hasta 2029, sino negociar unos nuevos con precios mayores y sin garantía de volumen.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás), la terminación de los contratos de Canacol podría afectar cerca del 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, con impacto directo en hogares, industria y generación térmica. El problema coincide con el fenómeno de El Niño: en épocas normales, el 60 % de la energía en Colombia se genera con hidroeléctricas, pero en sequía es necesario prender las plantas térmicas como respaldo, que también dependen del gas.

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