Cielo Rusinque sale de la Superintendencia de Industria y Comercio: ¿quién ocupará el cargo?

Cielo Rusinque, quien fue Superintendente de Industria y Comercio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) anunció un cambio en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El Gobierno de Gustavo Petro aceptó la renuncia de Cielo Rusinque como superintendente y nombró a un encargado en el puesto.

Esto se da luego de que el Consejo de Estado anulara el nombramiento de Rusinque tras determinar que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo.

En sus redes sociales, la entonces superintendente expresó su rechazo a esta decisión, argumentando que su maestría en Ciencias Políticas y Sociales (realizada en París) sí tiene relación con las funciones que se realizan en esta superintendencia.

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De todos modos, le presentó al presidente Gustavo Petro su carta de renuncia y dejó en manos del mandatario la decisión de designar a otro directivo, hecho que acaba de ocurrir.

Diego Andrés Solano Osorio es ahora el encargado, a partir del 25 de marzo, del empleo de Superintendente. Él era jefe de asesores de la SIC y uno de los más cercanos a Rusinque.

Solano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de la misma; magíster en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston. Cuenta con más de diez años de experiencia laboral.

¿Por qué sale Cielo Rusinque?

La razón principal es la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Rusinque tras recibir cuatro demandas de nulidad.

Todas argumentaban que no tenía la formación en maestría o doctorado que requiere el cargo porque no había convalidado sus títulos en el exterior en Colombia. Y que no contaba con la experiencia mínima de diez años, relacionada con las funciones de superintendente de Industria y Comercio.

La Corte halló que el título en el exterior no había sido convalidado. Sin embargo, Rusinque le dijo a este diario que no es que la validación de esa maestría haya sido rechazada por el Ministerio de Educación, sino que el proceso aún no ha terminado.

Y sobre su experiencia, el Consejo no tuvo en cuenta su trabajo como “docente investigadora” de la Universidad Externado, entre enero del 2008 y diciembre del 2017. El alto tribunal encontró que la universidad le brindó apoyo financiero para adelantar estudios en el exterior y que “no se cuenta con registro de que la demandada hubiera impartido clases”.

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