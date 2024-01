Novedades y cierres en las carreteras del país para este sábado 27 de enero

Este sábado 27 de enero finalizaron los trabajos de limpieza y remoción del carrotanque que se volcó y explotó en los túneles de Quebradablanca, sobre la vía que comunica a Bogotá y Villavicencio. Imagen de referencia / Cortesía Coviandina Foto: Coviandina

Para este fin de semana del 26 y 27 de enero, se reportan novedades en las principales carreteras del país. Le contamos las restricciones de movilidad que empezaron a aplicar desde la medianoche de este sábado y los cierres que ya están reportando las autoridades por incidentes en la vía.

En lo que va corrido del 2024, con corte al 27 de enero de 2024, se han registrado 22 emergencias viales, 21 en la red no concesionada y un evento en las vías nacionales concesionadas. Durante este Gobierno, se han registrado 960 emergencias en las carreteras a cargo del Invías. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, se tienen 3 corredores con cierre total y 80 cierres parciales en la red a cargo de Invías y 2 cierres parciales en las vías concesionadas administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Si va a viajar por tierra, recuerde hacer una revisión integral del vehículo antes de ponerlo en marcha. Si va a manejar, procure haber descansado antes, no olvide que la fatiga y los microsueños son riesgos significativos al volante. Mantenga su documentación y seguros en regla y esté al tanto de la última información sobre tráfico y el clima que se presenta en las vías por donde va a pasar.

Bogotá y Cundinamarca

El Invías informó que habrá restricciones para vehículos de carga en Bogotá y Cundinamarca, sobre la vía Bogotá-Girardot-Ibagué-La Línea-Armenia. La medida iniciará a partir de las 4:00 p.m. y se prolongará hasta las 8:00 p.m. De acuerdo con la entidad, la restricción aplica a vehículos con capacidad de carga superior o igual a las 3,4 toneladas.

Algunos de las exenciones de la restricción son: transportar carga que en un 80 % corresponda a especies avícolas, huevos, leche, carne, frutas, verduras, flores y hortalizas, arroz, caña de azúcar y otros alimentos; vehículos grúa que tengan que desplazarse para atender a otro vehículo que bloquea las vías, y vehículos destinados al transporte de combustibles, entre otros.

Las cargas extradimensionadas y/o extrapesadas no podrán transitar por este corredor desde las 4:00 p.m. del domingo 28 de enero hasta las 6:00 a.m. del lunes 29 de enero. En los demás corredores de la región, se aplicará la restricción nocturna todos los días de la semana: desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Por otra parte, Coviandina (concesionaria vial a cargo de la operación de la vía al Llano) informó hacia las 10:00 a.m. de este sábado 27 de enero que finalizaron los trabajos de limpieza y remoción del carrotanque que se volcó y explotó en los túneles de Quebradablanca, sobre la vía que comunica a Bogotá y Villavicencio. El operador informó, además, que la empresa de consultoría EDL Consultores SAS tomó muestras que permitirán evaluar la integridad de la estructura del túnel.

Boyacá

El Invías reporta un cierre programado en la vía Duitama-Tunja por el evento ciclístico de los Nacionales de Ruta. La entidad indicó que este domingo 28 de enero la vía estará cerrada desde las 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. Debido a la realización de esta justa deportiva, también se prevé un cierre en la vía Cruce ruta 55 Duitama-La Ye-Sogamoso, que irá desde las 7:40 a.m. del domingo 28 de enero hasta las 9:30 a.m.

San Andrés y Providencia

Se reporta cierre total en la vía Circunvalación, kilómetro 20+225 y 20+485. El Invías informa que los vehículos pueden tomar la vía alterna Tom Hooker, localizada en el Km 19+200 2, luego la vía Sound Bay Road (localizada en el Km20+800 3) y luego la Four Corner, paralela a la circunvalar.

