Colombia abre vía marítima hacia Tame, Ghana, uno de los puertos más activos de África

Cuarto desde la izquierda: Capitán Alfonso Salas Trujillo, gerente general del Grupo Puerto de Cartagena. Foto: Presidencia

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El primer barco todavía no zarpa, pero el acuerdo ya se firmó.

Colombia y Ghana firmaron un acuerdo para conectar de forma directa el puerto de Cartagena con el puerto de Tema, uno de los nodos logísticos más activos de África occidental. Por ahí no solo entra y sale mercancía ghanesa; también circula comercio de países sin litoral como Burkina Faso.

La vicepresidenta Francia Márquez lo anunció en el cierre del Foro CELAC–África en Bogotá: “Hoy debemos transformar esas rutas de sufrimiento en rutas de libertad para movilizar oportunidades y esperanza”.

El acuerdo incluye la creación de rutas marítimas, cooperación portuaria y un intercambio técnico en logística, aduanas e infraestructura. En paralelo, se explora un primer envío con productos como azúcar y arroz.

Tema no es un puerto cualquiera. Funciona como hub regional en África occidental, con conexiones hacia mercados interiores donde la infraestructura terrestre depende de estos puntos de entrada. Para Colombia, eso significa reducir escalas, tiempos y costos en una región donde hasta ahora el acceso era fragmentado.

En los planes, también hay una agenda más amplia. El memorando habla de “puertos inteligentes”, eficiencia operativa y modernización.

Mientras se firmaba el acuerdo, los negocios ya daban señales. La primera rueda empresarial entre Colombia y países africanos dejó expectativas por USD 16 millones (cerca de 60.000 millones de pesos). Un punto de partida relevante para ser el primer ejercicio de este tipo.

Casi 6 millones provienen de pequeños empresarios que apenas están entrando al comercio exterior.

“Es una cifra muy importante, especialmente porque se trata de la primera rueda de negocios entre Colombia y el continente africano”, dijo Nicolás Mejía, presidente de Procolombia.

El viceministro Tito Yepes afirmó que “esto demuestra que la estrategia hacia África está dando frutos concretos”.

Un mercado que cambia de escala

África representa 55 países y más de 1.300 millones de personas. Sumado a América Latina, el bloque supera los 2.000 millones.

Hoy, el comercio con África sigue siendo reducido. En 2025, las exportaciones no minero-energéticas apenas sumaron USD 296,5 millones, aunque crecieron más de 100 % frente al año anterior. En contraste, hacia Estados Unidos esa misma canasta alcanzó USD 8.300 millones, con un aumento del 20 %.

La meta oficial para África es ambiciosa: multiplicar por diez el valor actual y llegar a un rango de entre USD 1.900 y 2.100 millones en 2030.

Ese salto necesita algo básico: rutas. Sin logística, no hay comercio. Y, sobre todo, ir más allá del café y el cacao.

La relación comercial actual está concentrada en productos tradicionales como café y cacao. El margen de expansión está en otros sectores: alimentos procesados, azúcar, arroz, maquinaria, materiales de construcción, incluso servicios digitales.

Desde el Ministerio de Comercio plantean un mayor énfasis en diversificación de mercados en medio de un reordenamiento global. Nuevos actores, nuevas rutas, menos dependencia de destinos tradicionales.

La conexión Cartagena–Tema aparece en ese punto exacto. Entre un punto y otro hay infraestructura, acuerdos y empresas que empiezan a moverse.

La diferencia es que esta vez la ruta ya está trazada.

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