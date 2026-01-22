Colombia anunció aranceles de 30 % para 20 productos provenientes de Ecuador

Un trabajador mueve un contenedor de envío en Felixstowe, Reino Unido. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

En la madrugada de este jueves, el Ministerio de Comercio anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, “como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral”. La lista todavía no se conoce.

Ecuador sorprendió el miércoles con el anuncio de que impondrá aranceles de 30 % a las exportaciones colombianas, por cuenta de los problemas de seguridad en la frontera entre ambos países. El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, aseguró que la medida de Colombia no constituye una sanción ni una acción de confrontación, “sino un instrumento legítimo del Estado colombiano para restablecer el equilibrio del intercambio comercial y proteger el aparato productivo nacional”, tras la decisión unilateral adoptada por Ecuador. Entre enero y septiembre de 2025, las importaciones de ese país representaron 1,24 % del total de las compras externas de Colomba.

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral.



Las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos incluidos en la medida superan los US$250 millones.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, agregó.

Agregó que la adopción del gravamen es proporcional, transitorio y revisable y “no busca escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países”.

Este jueves, el Ministerio de Minas y Energía también anunció que se suspenden las Transacciones Internacionales de Electricidad con Ecuador. La resolución justificó la decisión citando riesgos climáticos, presión sobre el sistema eléctrico y la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.

Colombia prioriza su soberanía energética.



El impacto económico de los aranceles de Ecuador contra Colombia

Ecuador es el sexto comprador de bienes colombianos en general, según Analdex. Y también es el segundo destino de los bienes no minero-energéticos que produce Colombia, una canasta que es vital por varias razones, pero en especial para los esfuerzos de diversificar la oferta exportadora más allá del petróleo y el carbón.

Según cifra de este gremio, que agrupa a empresas centradas en el comercio exterior, entre 2024 y 2025, Colombia le vendió al vecino país más de USD 400 millones en electricidad, especialmente durante el fenómeno del Niño que afectó severamente la capacidad de los embalses ecuatorianos.

Además de energía eléctrica, Ecuador es un amplio comprador del renglón de productos industriales colombianos, que entre enero y noviembre del año pasado tuvo una participación de 84 % en las ventas externas a ese país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio.

Para noviembre del año pasado (el periodo de reporte de exportaciones más reciente), entre algunos de los bienes industriales más destacados, según Analdex, se encontraban los productos combustibles y los vehículos para transporte de personas.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial Nacional, destacó que las principales regiones exportadoras hacia Ecuador son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Bolívar. “En los últimos cinco años, estas exportaciones han crecido en promedio un 2,57 % anual, reflejando una relación comercial que se ha venido fortaleciendo. Una tasa dirigida exclusivamente a Colombia reduce nuestra competitividad frente a otros socios regionales que no enfrentan ese sobrecosto, lo que puede desplazar la participación de productos colombianos en ese mercado”, dijo.

Los sectores más afectados, según Gutiérrez, serían el petroquímico (combustibles, cosméticos, farmacéuticos, químicos, jabones) y el automotor y de maquinaria.

