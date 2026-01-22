Colombia apaga el interruptor externo: suspende energía con Ecuador en medio de tensión

Ecuador depende de Colombia para entre 8 % y 10 % de su demanda energética. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Colombia decidió cerrar, al menos por ahora, una de las válvulas más sensibles de su relación económica con Ecuador: la electricidad.

En medio de un escenario de alta tensión comercial —marcado por la decisión ecuatoriana de imponer aranceles del 30 % a las exportaciones colombianas—, el Ministerio de Minas y Energía dejó para comentarios un borrador de resolución que suspende indefinidamente todas las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre Colombia y Ecuador.

El documento faculta al Gobierno para modificar, suspender o reactivar las exportaciones futuras a escenarios muy específicos de excedentes, bajo reglas estrictas y reversibles.

El Ministerio justificó la decisión citando riesgos climáticos, presión sobre el sistema eléctrico y la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño y hasta dónde puede comprometer excedentes energéticos sin afectar su abastecimiento.

Es, en palabras del propio jefe de cartera, Edwin Palma, una medida “preventiva, responsable y soberana”. El borrador está abierto a comentarios hasta su firma definitiva.

Durante las próximas horas estará para comentarios el borrador de resolución que suspende indefinidamente la exportación de energía eléctrica desde Colombia 🇨🇴 hacia Ecuador 🇪🇨.



Reiteramos nuestro rechazo a las medidas unilaterales impuestas por el gobierno del país vecino y… — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 22, 2026

¿Qué impulsó la decisión?

El gobierno Petro sustenta la decisión en tres factores que se cruzan en el sistema eléctrico:

Variabilidad climática creciente

El IDEAM ha advertido sobre una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño, lo que implica menos lluvias y mayor presión sobre el sistema hidroeléctrico, que sigue siendo la columna vertebral de la generación en Colombia.

Presión sobre el balance energético

Los reportes del Centro Nacional de Despacho muestran una operación más intensiva del parque termoeléctrico.

Riesgo sobre la energía firme

La energía firme es la capacidad garantizada del sistema para responder incluso en condiciones adversas.

Colombia toma medidas para salvaguardar su soberanía energética y frena transacciones eléctricas con Ecuador



Ante las condiciones actuales del sistema eléctrico, el gobierno de @petrogustavo decidió suspender de manera temporal las transacciones de electricidad con Ecuador, una… pic.twitter.com/FXNESUgg2w — Minenergía (@MinEnergiaCo) January 22, 2026

No hay compromisos de energía

Colombia se reserva la capacidad de suspender, modificar o reactivar las exportaciones mediante simples circulares administrativas, según evolucione el clima y la demanda interna. No hay compromisos rígidos ni calendarios.

La norma establece que, si llegaran a darse exportaciones, solo podrían provenir de plantas térmicas que operen con combustibles líquidos, plantas térmicas despachadas centralmente y excedentes del Sistema Interconectado Nacional, siempre que no sean necesarios para cubrir la demanda doméstica.

Además, se blinda un punto sensible para las tarifas nacionales: los costos de esas exportaciones no pueden trasladarse al mercado interno colombiano. Esto significa que, si se llega a exportar energía bajo alguna de las alternativas permitidas, los hogares y las empresas en Colombia no deben asumir sobrecostos derivados de esas ventas.

El arancel de Ecuador

La verdadera presión fue diplomática. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció aranceles del 30 % a las exportaciones colombianas, alegando falta de cooperación en seguridad fronteriza.

La medida anunciada no es de poca monta, si se tiene en cuenta que Ecuador es el sexto comprador de bienes colombianos en general, según Analdex. Y también es el segundo destino de los bienes no minero-energéticos que produce Colombia, una canasta que es vital por varias razones, pero en especial para los esfuerzos de diversificar la oferta exportadora más allá del petróleo y el carbón.

Entre 2024 y 2025, Colombia le vendió a Ecuador más de USD 400 millones en electricidad. Durante el último fenómeno de El Niño, las exportaciones llegaron a superar los 450 MW de manera sostenida, incluso cuando el propio sistema colombiano enfrentaba una de las sequías más severas de su historia reciente.

Además, según cifras del Ministerio de Minas y Energía, Ecuador compra a Colombia entre 8 % y 10 % de su demanda energética total.

En 2024, las exportaciones colombianas al país vecino sumaron USD 1.921 millones, con fuerte peso de bienes industriales y energía, según cifras del Ministerio de Comercio.

El anuncio de aranceles tensó una relación que hasta ahora había funcionado bajo esquemas de complementariedad. Desde el Gobierno colombiano se insiste en que la integración energética sigue siendo un objetivo, pero no a cualquier costo.

“Seguimos creyendo en la integración energética y en el diálogo entre pueblos hermanos”, dijo Palma, quien esgrimió que las actuales condiciones energéticas y comerciales frenan las transacciones de electricidad “sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”.

El ministro subrayó que cuando se reconstruya la “confianza” y “buena fe entre ambos países”, el país dispondrá nuevamente de los intercambios eléctricos.

La norma se blinda hacia adelante

El borrador introduce dos elementos estructurales adicionales:

Si se activa formalmente un escenario de riesgo de desabastecimiento, esta resolución se convierte en la norma que manda, incluso por encima del estatuto habitual del sector eléctrico.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tendrá un plazo de hasta 18 meses para adaptar la regulación del esquema de exportaciones, alineándola con los nuevos lineamientos de soberanía y seguridad energética.

Leído en conjunto, Colombia decidió proteger primero su sistema eléctrico, aun sabiendo que eso enfría una relación económica clave con Ecuador, por supuesto, en respuesta a las medidas arancelarias de Noboa.

Alejandro Castañeda, presidente del gremio Andeg, detalló las cifras: el valor estimado de las exportaciones ronda los USD 30 millones por mes.

ATENCIÓN 🚨 El Gobierno de Colombia, propone la suspensión de las exportaciones a Ecuador, argumentando razones técnicas y de soberanía energética. Esto en respuesta al anuncio de imponer aranceles a las exportaciones de productos colombianos a Ecuador.



Como lo muestra la… https://t.co/yZKDQ1SqDG pic.twitter.com/8mcO5oPK3L — Alejandro Castaneda (@Alejo_Castan) January 22, 2026

Para Ecuador, la medida implica mayor dependencia de generación interna más costosa y menos margen ante choques climáticos. Para Colombia, implica resignar ingresos externos a cambio de certidumbre doméstica en un momento de alta fragilidad climática.

