Colombia, el país atrapado en el corto plazo: ¿qué frena la competitividad?

Un carro que pretende arrancar con el freno de mano puesto no tiene sentido. El motor se esfuerza, gasta gasolina, y apenas avanza al mínimo de su capacidad. La economía colombiana no está lejos de esta idea, según el más reciente Informe Nacional de Competitividad 2025-2026. El problema, en síntesis, es una serie de frenos invisibles que la sociedad se empeña apretar en vez de soltar.

El documento, un análisis de casi 700 páginas del Consejo Privado de Competitividad, expone una tesis central: los mayores obstáculos que paralizan la prosperidad en Colombia son psicológicas y culturales. Colombia no avanza porque prefiere discutir que decidir. Prefiere tener la razón a tener resultados.

La radiografía del fracaso tiene tres mecanismos que operan como cerrojos en la puerta del progreso:

Parálisis por elección falsa: energía o ambiente, formalidad o protección, inversión o soberanía. Colombia cree estar en disyuntivas irreconciliables. Mientras debate, sus reservas de gas se desploman 59 % en una década y su productividad laboral se congela en 30 % de la de países desarrollados. La tiranía de lo perfecto: el sistema educativo espera el modelo ideal mientras seis de cada 10 jóvenes que egresan del colegio no llegan a la educación superior. El sector salud busca la reforma definitiva mientras 28,9 % de quienes reportan problemas de salud no acceden a servicios médicos. La ilusión del costo cero: la informalidad laboral ronda 56 % porque es políticamente costoso formalizar. El déficit fiscal alcanza 3,8 % del PIB porque es incómodo ajustar. De alguna manera se prefiere el deterioro silencioso al cambio turbulento.

El combustible de la polarización

Estos mecanismos se alimentan de una dinámica social tóxica, en la polarización como deporte nacional, en las redes sociales y los medios que convierten cada debate técnico en una pulseada tribal donde ganar la discusión importa más que resolver el problema.

Frente a este panorama, el informe propone una medicina amarga pero necesaria: sustituir la búsqueda de consensos perfectos por acuerdos prácticos e incómodos, tanto así que el lema de este informe es “Distintos, no distantes: acuerdos incómodos para avanzar”.

Algunas rutas de escape

El informe desglosa 16 pilares. Estos son algunos de los más críticos, con datos que ilustran el tamaño del desafío:

🔧 Infraestructura y logística

El 70 % de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas terminan rechazados, desiertos o fallidos.

¿Qué significa? Que tenemos una enorme dificultad para concretar la infraestructura que el país necesita. La burocracia y la desconfianza ahuyentan la inversión privada.

La propuesta: Revivir los Proyectos de Interés Nacional (PINES) y agilizar los permisos para que los proyectos no mueran en un escritorio.

💼 Mercado laboral

Un trabajador colombiano produce por hora solo el 30 % de lo que produce un trabajador promedio de un país de la OCDE.

¿Qué significa? Que nuestra economía es intensiva en mano de obra, pero de baja productividad. Esto se traduce en salarios bajos y poca competitividad internacional.

La propuesta: Masificar programas de capacitación y formación dual (estudiar y trabajar al mismo tiempo) y permitir que los trabajadores independientes paguen seguridad social de forma proporcional a sus ingresos.

🌾 Productividad rural

Un trabajador del campo en Colombia produce la mitad que uno brasileño y un tercio que uno chileno.

¿Qué significa? Nuestro campo está desconectado de la tecnología, la formalización y las economías de escala.

La propuesta: Crear un régimen especial de tierras para la Orinoquía y fortalecer las alianzas entre pequeños y grandes productores.

⚡ Energía

Las reservas de gas cayeron 59 % en una década y las tarifas residenciales subieron hasta 36 % en 2025.

¿Qué significa? Vamos hacia una crisis energética que ya está golpeando el bolsillo de los colombianos y la competitividad de las empresas.

La propuesta: Agilizar los proyectos de generación y transmisión, y reanudar la exploración de gas con todas las tecnologías disponibles.

💸 Sistema tributario

El impuesto de renta representa solo el 9 % del recaudo total, frente al 61 % en promedio en la OCDE.

¿Qué significa? La carga desproporcionada sobre las empresas formales y el empleo, con una estructura que premia la evasión y castiga la formalización.

La propuesta: Ampliar la base de contribuyentes con progresividad real y simplificar el IVA eliminando exenciones indiscriminadas.

📱 Economía digital

Colombia es el país de la OCDE con la menor penetración de internet de banda ancha, fijo y móvil.

¿Qué significa? La brecha digital nos deja fuera de la economía global. Solo el 9 % de las pymes usan internet de las cosas, frente al 27 % en la OCDE.

La propuesta: Extender las alianzas público-privadas para llevar internet a zonas rurales y convertir la inteligencia artificial en una habilidad básica en la educación.

⚖️ Justicia y seguridad

Colombia es el quinto país con mayores costos por violencia: 33,7 % del PIB, según el Instituto para la Economía y la Paz (2024).

¿Qué significa? Casi un tercio de la riqueza nacional se esfuma en seguridad, pérdidas y oportunidades truncadas por la violencia y la ineficacia judicial.

La propuesta: Digitalizar masivamente la justicia con expediente electrónico y crear interoperabilidad entre fiscales, policía y jueces para trazar la reincidencia.

¿Por qué importa el informe?

El informe del Consejo Privado de Competitividad es una radiografía descarnada y un llamado a la madurez colectiva. Muestra que el camino para despegar no está en descubrir una fórmula mágica, sino en superar nuestros propios prejuicios, en tener la valentía de priorizar el progreso sobre la pelea y en aceptar que, a veces, para ganar mañana, hay que estar dispuestos a ceder un poco hoy.

No existe el decreto mágico, ni tampoco la respuesta sin debate. Sin embargo, los acuerdos prácticos con la certeza en la necesidad de asumir costos de transición son, si se quiere, el remedio a los sesgos de querer tener la razón y el miedo al cambio. Quizás, estos, unos de los peores enemigos de la competitividad en Colombia.

