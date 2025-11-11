Censo Económico Nacional Urbano: ¿cuántos negocios hay en el país?

Un trabajador en un local del barrio El Restrepo, en Bogotá. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace 34 años, el país no actualizaba las cifras sobre cuántas y cuáles son las empresas y negocios en las ciudades colombianas.

Este martes, después de un operativo que se llevó más de un año de trabajo e involucró a unas 9.000 personas, el DANE presentó los primeros resultados generales del Censo Económico Urbano Nacional.

Este proyecto no es poca cosa, no sólo por la escala del censo, sino porque refresca los datos sobre las empresas y negocios en el país con los cuales se toman decisiones de política pública en todo nivel: desde el gobierno central, hasta alcaldías municipales. Y, bueno, 34 años es toda una vida en términos de qué ha pasado con el panorama empresarial del país.

El censo arrancó formalmente en septiembre del año pasado y se extendió hasta abril de 2025. Pero sus raíces operativas, si se quiere, se pueden rastrear hasta 2022, cuando se realizó un censo experimental para ir ajustando tuercas en todo el proceso.

Entre otras innovaciones, este es el primer censo que estuvo en manos del DANE completamente, pues todos los demás operativos de esta escala contaron con algún grado de tercerización. Buena parte del censo también se realizó vía web, con el diligenciamiento vía internet de los formularios por parte de empresas y negocios contactados por la entidad.

Después de esto vino la etapa de barrido manual, por llamarlo de alguna forma, de los negocios en las zonas urbanas del país. Y aquí hay que resaltar un punto clave: es la primera vez que se censan las ventas en calle, ambulantes o fijos. Desde el punto de venta de tintos en la esquina de una universidad, pasando por el carrito de alitas de pollo, hasta una sastrería que funciona en el segundo piso de una vivienda familiar.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, aclara que en el barrido presencial hecho por el personal de la entidad se acercaron a todos los negocios que tuvieran un letrero visible con una oferta de servicios. Este dato es importante, pues el censo no midió a un trabajador freelance que trabaja desde su apartamento, pero que no oferta visiblemente sus servicios, pero sí a una pequeña remontadora de zapatos que en la ventana del frente de una vivienda tiene un letrero que diga algo como “Se arreglan zapatos”.

También hay otra precisión fundamental para entender los resultados: el censo sólo se aplicó en áreas urbanas y no incluyó a las empresas agrícolas o mineras, típicamente ubicadas en entornos rurales. ¿Por qué? Porque el agro tiene su propio censo y la minería también. Así que la recolección del Censo Económico Nacional Urbano se circunscribe a eso: el país urbano, no el rural.

Así las cosas, el DANE anunció este martes que el país cuenta con 2.005.613 unidades económicas en las zonas urbanas. Puede sonar un poco enrevesado, pero se entiende mejor así: el Éxito, una de las mayores empresas de comercio en el país, cuenta como una unidad económica. Sí, tiene sedes y almacenes por todo el país, pero estos son establecimientos: para el censo se cuenta como sólo una unidad económica, al lado de la miscelánea del barrio en donde se pueden imprimir documentos o sacar fotocopias.

De estos dos millones de unidades económicas, 219.042 son ventas en calle.

La entrega de datos de este martes es la primera de un calendario con siete publicaciones que se extenderá hasta junio del próximo año. El censo permitirá conocer cosas como quiénes son los propietarios de estas unidades económicas, en términos de educación, género y edad, por ejemplo. Pero también contará con variables como cuáles son los ingresos, los costos, los activos fijos…

Los datos también permitirán saber cuántos de estos negocios son informales y formales, un datos clave para todo tipo de políticas: desde apoyos económicos, hasta el sistema de seguridad social. Pero esta información no se presentó este martes, vendrá en una entrega posterior del censo.

Lo que sí se puede saber en este momento, es que la mayoría de las unidades económicas urbanas que reconoció el censo pertenecen al comercio, con 53,1 % del conteo total. Le sigue el sector servicios y luego la industria.

Sin mayor sorpresa, el lugar del país en donde más se concentran estas unidades económicas es Bogotá, cuando los datos se miran por departamentos. Por municipios, Bogotá también lidera el escalafón.

Los datos se pueden leer mejor a través de estos mapas:

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.