Colombia, la cuarta economía de la OCDE con mejor desempeño en 2025, según The Economist

The Economist publicó, por quinto año consecutivo, el ranking anual de las mejores economías. Como destacó la revista, el panorama económico “podría haber sido mucho peor”, considerando que en abril, en medio de la guerra comercial de Donald Trump, varios analistas indicaron que podría haber una recesión global. En este momento, las estimaciones indican que el Producto Interno Bruto mundial crecería este año un 3 %, similar a 2024.

Para el ranking, que incluye a 36 países de la OCDE (solo se excluyen Chile y Costa Rica), The Economist tuvo en cuenta cinco indicadores: inflación sin alimentos ni energía, “amplitud de la inflación”, PIB, empleo y desempeño del mercado bursátil.

En el primer lugar se encuentra Portugal (el año pasado fue España), seguido por Irlanda e Israel. En el cuarto lugar, en empate, están Colombia y España.

The Economist resaltó que Colombia tuvo en 2025 un fuerte crecimiento económico y un mercado bursátil floreciente.

En los últimos lugares, están Estonia, Finlandia y Eslovaquia. Estados Unidos se ubica en el puesto 17, principalmente por la inflación y porque el mercado laboral es “sólido, pero no espectacular”.

La economía colombiana en 2025

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto de Colombia registró un crecimiento de 3,6 %, una cifra que está por encima de las proyecciones del mercado. En el acumulado del año, el PIB ha crecido 2,8 %. El impulso ha estado, principalmente, en el consumo privado.

El Banco de la República, en el Informe de Política Monetaria, proyecta un crecimiento económico del 2,6 % para 2025 y del 2,9 % para 2026.

Este año, la Bolsa de Valores de Colombia ha tenido buenos resultados, por encima de otros países de región, y el desempleo mantiene la tendencia a la baja (en octubre, fue del 8,2 %, una caída de 0,9 puntos frente al mismo mes del año pasado).

La inflación sigue siendo un tema de preocupación. En noviembre (último dato disponible) se ubicó en 5,3 %, todavía por encima de la meta de 3 % del Banco de la República. La inflación básica (sin alimentos ni regulados) en noviembre se ubicó en 5,17 %.

Ahora bien, el tema que más preocupa en la economía es el déficit fiscal. El Ministerio de Hacienda estima que 2025 cerrará con un déficit en 7,1 % del PIB, uno de los más altos de la historia reciente, con excepción de la pandemia.

