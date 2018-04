Colombia no perderá estatus sanitario por detección de aftosa

Redacción Economía.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) decidió mantener el estatus de Colombia como país libre de aftosa, a pesar de la incautación de 15 bovinos, procedentes de Venezuela, que dieron positivo a este virus en Arauca.

Este martes, el Ministerio de Agricultura informó de la detección de estos animales en un camión que los transportaba entre Fortul y Tame (Arauca). En ese momento, los bovinos fueron aislados, sacrificados e incinerados, de acuerdo con los protocolos establecidos para estos casos.

Según la OIE, “después de analizar la situación y teniendo en cuenta que los animales no tomaron contacto con otros animales, fueron aislados, sacrificados y eliminados de acuerdo con las normas que estable la OIE, les comunicamos que esta notificación no será publicada porque consideramos que la enfermedad fue contenida y no hubo diseminación”.

La @OIEanimalHealth ha decidido no sancionar a nuestro país, y por el contrario exaltar protocolo de atención que establecimos. Por lo cual Colombia mantendrá el status sanitario. (1/3) pic.twitter.com/UpU89QgIUX — JuanGuillermoZuluaga (@JuanGZuluaga) April 11, 2018

De acuerdo con Juan Guillermo Zuluaga, ministro de Agricultura, la decisión de la OIE protege las exportaciones de carne colombiana a 18 destinos internacionales. Según cifras de este ministerio, en 2017, Colombia exportó más de 16 millones de kilos de carne de res a 14 mercados en Europa, África, América y Asia. Entre enero y febrero de este año, ya van más de tres millones y medio de kilos exportados.

Arauca es uno de los lugares incluidos en la zona de contención que fue declarada por las autoridades y que incluye municipios de Boyacá, Casanare y Cundinamarca.

Colombia recuperó estatus sanitario de la OIE en diciembre del año pasado y los primeros brotes del virus en el país fueron detectados en junio.