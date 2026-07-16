Colombia tendrá segunda regasificadora: el Pacífico entrará en operación a finales de 2026

Con capacidad inicial de 60 millones de pies cúbicos diarios, será la segunda terminal de GNL del país y la primera en el Pacífico. Foto: Ministerio de Minas y Energía

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Colombia ha dependido desde siempre de un solo punto de entrada para el gas natural licuado que importa: la terminal SPEC LNG en Cartagena. A finales de este año, si todo sale bien, habría una segunda en funciones.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recorrió las obras de la Regasificadora del Pacífico en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y confirmó que el proyecto supera el 80 % de avance y entrará en operación a finales de 2026. Es la segunda terminal de regasificación del país y la primera ubicada en el Pacífico.

“Esta infraestructura le brinda al país el tiempo necesario para avanzar hacia la soberanía energética, desarrollar nuevas reservas de gas y consolidar una matriz energética más segura y diversificada”, dijo Palma.

La obra la construye PIO SAS, la misma empresa detrás de Puerto Antioquia, bajo un contrato con Ecopetrol. La inversión total se estima entre USD 150 y 172 millones, con financiación de la Financiera de Desarrollo Nacional y BTG Pactual, cada una con USD 65 millones.

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El proyecto opera mediante lo que sus promotores llaman una “regasificadora virtual”: el gas llega en buques desde mercados internacionales como Estados Unidos, Perú, Trinidad y Tobago o Nigeria, se transfiere a la unidad flotante de almacenamiento FSU Tura, anclada en la Bahía de Buenaventura con capacidad para 145.000 metros cúbicos de gas natural licuado, y desde ahí se carga en isocontenedores criogénicos que viajan en camión los 116 kilómetros hasta la planta de regasificación en Buga. Allí el gas vuelve a estado gaseoso y se inyecta al Sistema Nacional de Transporte.

No hay gasoducto entre Buenaventura y Buga. Esa es precisamente la innovación que permitió construir el proyecto en tiempo récord y a un costo menor que una infraestructura convencional.

La capacidad inicial es de 60 millones de pies cúbicos diarios, escalable hasta 180. La planta ya tiene contratos con Ecopetrol por los primeros 60 y con Alcanos de Colombia por otros 20, lo que deja un remanente de 40 millones de pies cúbicos diarios disponibles para negociar.

¿Por qué importa ahora?

Colombia dejó de autoabastecerse de gas. La producción nacional ronda los 800.000 pies cúbicos diarios frente a un consumo que supera el millón doscientos mil. La brecha ya supera los 400.000 metros cúbicos diarios y el campo offshore Sirius, que debería aliviar la situación, no entrará en operación antes de 2030 o 2031.

El déficit se siente en los precios. Según Naturgas, el gas vehicular subió hasta 38 % en algunas regiones del interior y el residencial acumula incrementos de entre 20 % y 25 % en Antioquia y el Eje Cafetero. El gas importado es más caro que el nacional, y mientras más dependiente sea el país de las importaciones, más presión habrá sobre las tarifas.

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La Regasificadora del Pacífico no resuelve ese problema de fondo (eso requiere nuevas reservas y producción nacional) pero sí amplía la capacidad de importación en un momento en que la única terminal existente no alcanza para cubrir la demanda, y lo hace en una zona del país que históricamente ha tenido abastecimiento frágil.

El suroccidente (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, Antioquia y Cundinamarca) depende hoy del gas que entra por Cartagena y viaja por gasoducto hasta el interior. Una segunda puerta en el Pacífico reduce esa dependencia y agrega resiliencia al sistema, especialmente ante fenómenos como El Niño, que aumenta la demanda de gas para generación termoeléctrica justo cuando los embalses bajan.

Además, Buenaventura recibirá 1,5 millones de pies cúbicos diarios para gas domiciliario, un servicio que el puerto nunca ha tenido de manera estable.

¿Qué viene ahora para el proyecto?

Las pruebas de regasificación están previstas para agosto, según confirmó la empresa en marzo de este año a Valora Analitik. Si el cronograma se cumple, la inyección comercial al sistema comenzaría entre agosto y septiembre, justo antes de que el fenómeno de El Niño 2026-2027 alcance su punto más crítico, proyectado entre octubre y diciembre con una probabilidad de intensidad muy fuerte del 81 %, según la operadora del sistema XM y pronósticos del Ideam.

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El proyecto también abre una competencia que no existía. Hasta ahora, SPEC LNG operaba como único importador de GNL en Colombia. Con la Regasificadora del Pacífico activa, el mercado tendrá dos agentes de infraestructura, lo que en teoría debería presionar los precios a la baja.

Si la capacidad se escala a 120 millones de pies cúbicos diarios (el doble del contrato base con Ecopetrol), la nueva terminal cubriría más del 12 % de la demanda nacional. No es la solución definitiva al déficit de gas en Colombia, pero es la más concreta que llegará este año.

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