Colombia importa más gas que nunca: crecen alertas por El Niño y Minminas responde

Terminal de regasificación SPEC LNG. Foto: SPEC LNG

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En la primera semana de junio, Colombia importó 32 % del gas que consumió. “Este es el mayor porcentaje de su historia”, destacó Sergio Cabrales, experto en el sector y profesor de la Universidad de los Andes.

Agregó que la importación de gas en este momento supera las cifras de meses críticos, como abril de 2024 (30 %) y octubre de 2024 (31 %).

El país importa gas desde diciembre de 2016 para respaldar la operación de las plantas térmicas (que generan energía), pero desde diciembre de 2024 también ha sido necesario traer este energético del exterior para atender la demanda de hogares, comercios e industrias.

De acuerdo con las cifras recopiladas por Naturgás, del total de gas que consumió Colombia en 2025, el 20 % fue importado. Este año se espera que el porcentaje sea mayor, especialmente por la amenaza de El Niño.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la probabilidad de que se instaure ese fenómeno climático en el próximo trimestre (junio-agosto) es del 80 %.

Cabrales destacó que la “reducción sostenida” en la producción nacional de gas ha provocado un aumento acelerado de la dependencia del gas importado, este es un tema que han alertado gremios y expertos en los últimos años.

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Importar gas no es como traer un carro o un celular: para que llegue el hidrocarburo desde la fuente, que puede ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago, es necesario comprimirlo para que sea líquido (GNL) y transportarlo en buques especializados. Luego hay que regasificarlo para inyectarlo a la red nacional.

En este momento, la única infraestructura disponible para importar es la regasificadora de Cartagena (SPEC GNL), que tiene una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios. De ese total, se están usando 220 millones de pies cúbicos para atender la demanda de hogares, comercios, vehículos e industrias, según dijo a El Espectador Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).

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Pero en un panorama de sequía, en el que sea necesario usar plenamente las plantas térmicas para mantener al país encendido, solo se podrían vender unos 25 millones de pies cúbicos para atender la demanda. De ahí la urgencia de que entren pronto otros proyectos de regasificación.

“En este contexto, la entrada en operación de las facilidades de importación de gas natural licuado de Puerto Bahía y Buga se vuelve cada vez más crítica, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño que aumentaría la presión sobre el sistema energético nacional”, sostiene Cabrales.

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Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, argumentó que la situación actual del gas no es culpa del Gobierno de Gustavo Petro. El jefe de la cartera dijo que “grandes descubrimientos de gas del pasado terminaron en pozos secos”, que el incumplimiento de contratos es “la historia del sector” y que en el pasado no se estableció un plan de abastecimiento de gas ni más infraestructura.

Agregó que hay varios proyectos andando que garantizarán el abastecimiento de gas para la generación de energía y para el consumo nacional durante el fenómeno de El Niño. A largo plazo, Sirius, un proyecto costa afuera de Ecopetrol y Petrobras, mejorará el panorama.

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“Claro que importamos. Pero en el último año hemos avanzado en más infraestructuras que nunca. No lo hicieron gobiernos pasados que no planearon. Hoy avanza Buenaventura, Cartagena, Ballenas, todo mientras llega Sirius. ¿Si era tan fácil por qué no lo hicieron antes? Por Bahía y Buenaventura entrará la molécula necesaria para El Niño", dijo el jefe de la cartera.

Entre tanto, otros analistas del sector están cuestionando que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no haya publicado el informe de reservas de petróleo y gas de 2025. Usualmente, las cifras se conocen en mayo.

El último informe, correspondiente a 2024, mostró que para el gas, la relación reservas probadas/producción era de 5,9 años y en petróleo, 7,2 años.

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