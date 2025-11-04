Comienzan las obras para ampliar el peaje de Amagá, un alivio al embotellamiento

Peaje Amagá Foto: Covipacífico

En el papel es una “ampliación temporal”, pero para los conductores del suroeste antioqueño puede significar un respiro real. La Concesionaria Vial del Pacífico (Covipacífico) comenzó las obras para ensanchar el Peaje de Amagá, uno de los puntos más congestionados del corredor Medellín–Amagá–Bolombolo, clave para conectar a Antioquia con el suroccidente del país.

El proyecto fue posible luego de que la concesionaria recibiera el predio necesario para iniciar la intervención, que tendrá un plazo estimado de ocho meses. Según Covipacífico, los trabajos no requerirán cierres viales ni restricciones de tránsito, por lo que la movilidad actual no se verá afectada.

La intervención incluye la construcción de tres nuevos carriles en el sentido Medellín–Amagá, uno de ellos exclusivo para el pago electrónico (IP/REV), además de mejoras en las oficinas operativas. Es decir, más espacio para pasar, menos tiempo en fila.

“Este proyecto es el resultado de una gestión articulada con la ANI y las autoridades locales, en respuesta a una necesidad prioritaria de los usuarios”, afirmó Mauricio Millán Drews, gerente general de Covipacífico.

Con esto, la concesionaria busca reducir los tiempos de espera en los peajes, especialmente en horas pico y fines de semana, cuando el tráfico hacia el suroeste suele colapsar.

Costos peaje Amagá:

Categoría 1 : COP 11.800.

Categoría 2 : COP 12.800.

Categoría 3 a 5: COP 27.400 a 39.200.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoció la ampliación como obra adicional dentro del contrato de concesión, una figura que permite ejecutar mejoras sin necesidad de nuevos procesos licitatorios.

El peaje de Amagá se ha convertido en un embudo para miles de vehículos que transitan entre Medellín, el Suroeste antioqueño y el eje cafetero. A diario, transportadores y viajeros denuncian largas filas y demoras de hasta 40 minutos en los momentos de mayor congestión.

Aunque esta ampliación no es la solución definitiva, sí aliviará la presión mientras se retoma la doble calzada en ese tramo, un proyecto de mayor envergadura.

Mientras esa solución llega, los nuevos carriles de Amagá se convierten en una suerte de “puente” entre la paciencia de los conductores y la lentitud del desarrollo vial.

