Las exportaciones crecieron en septiembre y tuvieron mayor valor del año: ¿por qué?

En septiembre de 2025 las ventas externas del país fueron USD 4.621,3 millones FOB y presentaron un crecimiento de 11,1 % en relación con septiembre de 2024. Además, fue el máximo valor registrado en el último año.

Este buen desempeño se debió principalmente al aumento de 29,6 % en las ventas externas del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas, de acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Así fueron las exportaciones por sector

En el noveno mes del año, las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas participaron con 42,1 % del valor FOB total de las exportaciones. En el periodo se exportaron 13,7 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó una caída de 11,9 % frente a septiembre de 2024.

A pesar de esto, el valor total de dicho renglón fue de USD 1.944,9 millones FOB y presentaron un crecimiento de 3,7 % frente a septiembre de 2024. El comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de las ventas de menas y desechos de metales (410,9 %).

Por su parte, los agropecuarios, alimentos y bebidas pesaron un 26,8 % en el total; las manufacturas, un 22 %, y otros sectores registraron el 9,1 %.

Para el caso del grupo de manufacturas las ventas fueron de USD 1.018,1 millones FOB y presentaron un crecimiento de 11,8 %, frente al mismo mes del año anterior. El comportamiento se explicó principalmente por las mayores ventas externas de:

Productos químicos y productos conexos (27,2 %)

Maquinaria y equipo de transporte (9,0 %)

De otro lado, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron USD 1.237,2 millones FOB y presentaron un crecimiento de 29,6 %, comparado con septiembre de 2024.

Este comportamiento se explicó principalmente por el aumento de las exportaciones de: café sin tostar descafeinado o no (82,9 %) y aceite de palma y sus fracciones (170,9 %).

En el mes de septiembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, el crecimiento de las exportaciones del grupo otros sectores (0,6 %) se explicó fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de oro no monetario.

¿A dónde llegan los productos colombianos?

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 26,2 % en el valor FOB total exportado. Le siguieron en su orden las participaciones de: Panamá, Perú, India, Brasil, Canadá y Ecuador.

El aumento en las ventas a Perú y Panamá aportó en conjunto 9,0 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones (11,1 %). Lo anterior se explicó principalmente por las mayores ventas externas de minerales de cobre y sus concentrados y minerales de metales preciosos y sus concentrados (74,7 %).

En contraste, las ventas externas a Estados Unidos contribuyeron con 3,6 puntos porcentuales negativos a la variación total. La disminución fue explicada principalmente por las menores ventas externas de petróleo crudo (-37,5 %).

