¿Cómo aprovechar las tarjetas de crédito? Consejos para manejarlas bien en Echemos Cuentas

Donaciones en internet, pagar con tarjeta de crédito. Foto: Pixabay

Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta financiera o un dolor de cabeza. La clave está en manejarlas con responsabilidad.

En Echemos Cuentas, un nuevo formato de El Espectador para hablar de finanzas personales, Alfredo Barragán, especialista en banca y finanzas, dio tres consejos para usar las tarjetas de crédito y no ahogarse en deudas.

Si usted tiene la posibilidad, procure pagar sus compras con la tarjeta de crédito en una sola cuota para evitar generar intereses. Si por alguna razón no puede hacerlo, trate de diferirlo a una cantidad de cuotas razonable que se adecue a su flujo de caja. Barragán destacó que lo más importante es tener una “planeación y visualización” financiera para evitar gastar de más y terminar pagando cualquier gasto en 36 cuotas (con todas las implicaciones en intereses).

El experto destacó que usted puede gestionar directamente la tarjeta de crédito, por ejemplo eligiendo el número de cuotas; esta es una ventaja que debe usar a su favor para planear los pagos. También es muy importante que constantemente revise su extracto para saber en qué está usando su dinero.

Si ha diferido compras a varias cuotas, pero tiene la posibilidad de abonar más allá del pago mínimo, es recomendable hacerlo. Para el experto, lo más adecuado es tener dos tarjetas de crédito: una Visa y una Mastercard, por cobertura y para poder acceder a distintos beneficios y ofertas.

“Existen productos para diferentes perfiles de clientes. Para una persona que viaja mucho, lo natural sería acumular millas. Hay otras personas que la utilizan para hacer mercado, pues existen marcas compartidas con supermercados grandes”. En este punto, la recomendación es evaluar las distintas opciones que tiene a su alcance para sacar el máximo provecho de esta herramienta.

Echemos Cuentas: entrevista completa sobre las tarjetas de crédito

