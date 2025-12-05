Echemos cuentas sobre la prima de diciembre: ¿es mejor gastarla, ahorrar o pagar deudas?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Llega diciembre y con los buñuelos, la natilla y los trancones también aparece la prima, al menos para los trabajadores formalizados (y que no ganan un salario integral).

Y con los fondos extra de la prima de fin de año (pues por ley también hay una a mediados) llegan las preguntas para desvelarse en las noches: ¿en qué se gasta, se ahorra, qué deudas puedo pagar con esos ceros de más?

Esta semana El Espectador estrenó Echemos Cuentas, un nuevo formato para hablar de finanzas personales y, siendo diciembre, la prima es una de las conversaciones obligatorias de la época.

Para Diego Bernal, experto en finanzas personales y nuestro primer invitado en Echemos Cuentas, una de las jugadas más sensatas con la prima es hacer de cuenta que no existe: no tenerla incluida en el flujo de caja regular porque, entonces, esos recursos se vuelven caja menor, fondos para apagar incendios o monedas que resuenan y pesan en el bolsillo del consumidor decembrino.

En otras palabras, el mejor uso posible para la prima es el ahorro y la inversión, que en este caso funcionan casi como sinónimos. ¿Cuál es el mejor vehículo para el ahorro? Más allá del colchón de la cama, el sistema financiero ofrece algunas vías para que la prima pueda rendir y, cuando menos, rentar por encima de la inflación. Esto evita que los recursos sufran una cierta depreciación en medio del crecimiento de los precios de la economía.

En general, Bernal hace énfasis en la necesidad de ahorrar para tener una vida financiera saludable, pero en particular de hacerlo con los recursos extra de la prima.

Ahora bien, para quienes están endeudados, la prima es una opción para hacer abonos, especialmente a los créditos que tienen tasas de interés altas.

En la conversación, Bernal ofrece varias alternativas para diversos tipos de perfiles de usuario. Y, a la vez, hace una aclaración clave a la hora de meternos en las finanzas personales: “Este no es un mundo para los ricos no más, sino que implica que yo asuma el manejo de mis finanzas y entienda que no me puedo gastar más de lo que gano”.

Los consejos de Diego Bernal para aprovechar la prima en Echemos Cuentas

