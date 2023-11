¿Cómo consultar si tiene un comparendo de movilidad pendiente?

La Secretaría de Movilidad señaló que los mayores infractores serían motocicletas y automóviles, con un 38 % cada uno. Foto: Jose Vargas Esguerra

Conducir con exceso de velocidad, transitar en días y horarios no permitidos (pico y placa) y no estar al día con el pago de obligaciones como el SOAT y la Revisión Técnico Mecánica hacen parte del grupo de los principales motivos de imposición de comparendos en Colombia.

Estos usualmente son impuestos por autoridades de tránsito en las vías, sin embargo, las nuevas tecnologías hacen posible la imposición mediante medios electrónicos, como los que generan las cámaras de foto comparendo.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en Colombia hay 629 cámaras de foto comparendo autorizadas, concentrándose principalmente en el centro del país, con 327 (solo en Bogotá hay 135). Si usted quiere saber dónde se encuentran estos dispositivos lo puede consultar en este link.

Usualmente estas son fáciles de identificar, pues por normativa debe haber una señalización que alerte al conductor de que en los próximos 500 metros habrá un dispositivo de fotodetección.

Lea también: Fotomultas Bogotá: estas son las zonas donde multan por superar los 30km/h

Estos además deben estar calibrados, para evitar así eventuales casos de falsos positivos o falsos negativos, por lo que el usuario al que se le impone uno de estos fotocomparendos también tiene el derecho a solicitar el estado de calibración del instrumento que le generó la sanción.

Una vez generados, estos comparendos son subidos al sistema de las autoridades de tránsito. Si usted desea saber si tiene o no un foto comparendo pendiente, lo invitamos a consultar frecuentemente las siguientes dos plataformas (aunque tenga en cuenta que, por normativa, la notificación de estos deben llegar de forma física a la dirección que usted tiene registrada ante la autoridad de tránsito):

La primera de estas es la del Simit (Sistema integrado de información sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito), el cual hace parte de la Federación Colombiana de Municipios. Allí aparecerán los comparendos que se pudieron haber generado en las vías del país. La actualización de estos puede tardar varios días, por lo que no se recomienda consultarlo solamente el mismo día en el que se transitó por una vía nacional, sino hacerlo por lo menos una vez a la semana.

La forma de consultarlo es bastante fácil. Simplemente debe ingresar a la página web https://fcm.org.co/simit/#/home-public y diligenciar la placa del vehículo en la opción “Estado de tu cuenta”. También se recomienda repetir el ejercicio con el número de cédula del conductor.

La segunda opción es con la página de movilidad de la ciudad o municipio en la que transita. Para el caso de Bogotá es la Secretaría de Movilidad. Para esto deberá ingresar en la página https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ y hacer clic en la opción consulta y pago de comparendos. De nuevo, deberá diligenciar su número de cédula y placa del vehículo.

Es posible que si usted cometió una infracción, y ya la pagó, quede al día en la secretaría de la ciudad o municipio, pero que este permanezca en el SIMIT. Esto pasa porque no siempre se actualiza esta información, bien sea porque la autoridad de tránsito no ha tramitado la novedad, o porque el SIMIT no ha actualizado su información.

Para solucionar este problema usted debe ingresar a la página web de la autoridad de tránsito y mediante una PQR hacer la solicitud de que se actualice la información (esto también lo puede hacer dirigiéndose a las oficinas de estas autoridades).

Para el caso de Bogotá se debe ingresar a la página www.movilidadbogota.gov.co y buscar en el menú la opción de atención y servicios a la ciudadanía. Allí se debe buscar el botón de PQR y luego diligenciar el formulario de radicación o Bogotá te escucha. Allí se diligencia el formulario, anexando la documentación del caso (como lo puede ser el recibo de pago y la asistencia al curso pedagógico). El trámite de esta solicitud puede tardar hasta 15 días hábiles.

