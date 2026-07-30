¿Cómo está el abastecimiento de gas durante el mantenimiento a la única regasificadora?

El mantenimiento está programado para entre el 30 de julio y 3 de agosto. Foto: Minenergía

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Este 30 de julio comienza el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC LNG, en Cartagena, que estará fuera de servicio hasta el 3 de agosto.

El Gobierno nacional dijo que Colombia tiene garantizado el 100 % del abastecimiento de la demanda esencial de gas natural y del suministro de energía eléctrica durante el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la preparación para este mantenimiento comenzó con varios meses de anticipación mediante un trabajo coordinado entre el ministerio, el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas), el Gestor del Mercado, productores, transportadores, comercializadores, generadores y demás agentes del sector.

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Como parte de ese seguimiento, el ministro lideró una reunión en la que se verificó el inicio de las actividades programadas y el cumplimiento de todas las acciones previstas para garantizar la continuidad del servicio.

Al respecto, desde Asoenergía reconocieron que el Gobierno adoptó oportunamente medidas para preparar el mantenimiento de SPEC y que la reciente actualización de la declaración de producción muestra una mayor disponibilidad de gas para julio y agosto.

También destacaron el esfuerzo realizado por algunos productores y por la industria y las empresas del gremio, que liberaron volúmenes de gas a través del mecanismo de negociación dispuesto por el Ministerio para contribuir al abastecimiento durante esta contingencia.

“Quiero enviar un mensaje de absoluta tranquilidad a todos los colombianos. Gracias al trabajo anticipado y a la coordinación de todo el sector, hoy podemos afirmar que está garantizado el 100 % del abastecimiento de la demanda esencial de gas y del suministro de energía eléctrica durante el mantenimiento programado de SPEC. La seguridad energética del país está protegida”, afirmó el ministro Edwin Palma.

Para asegurar esta operación, el Gobierno nacional expidió la Resolución 40267 de 2026, coordinó el cierre exitoso de la negociación y registro de contratos de gas antes del inicio del mantenimiento y fortaleció el monitoreo permanente de las condiciones operativas del sistema.

El ministro confirmó estará hasta el próximo 3 de agosto acompañando y monitoreando personalmente este mantenimiento. “No vamos a bajar la guardia cuando se trata de garantizar el abastecimiento de gas y la energía que necesitan los hogares, los hospitales, la industria y todos los colombianos”, señaló.

Palma también les pidió a los colombianos contribuir con la seguridad energética mediante un consumo responsable, con el ahorro cuando sea posible.

Por su parte, Asoenergía considera que este hecho deja una lección para el país, pues no se puede seguir enfrentando contingencias con medidas extraordinarias.

“El próximo gobierno deberá acelerar el desarrollo de nuevos proyectos de producción de gas, fortalecer la infraestructura de transporte e importación y generar condiciones de estabilidad que atraigan inversión. Solo así podremos garantizar un abastecimiento confiable, proteger la competitividad de la industria y evitar que, en cada estrechez del sistema, el costo termine recayendo nuevamente sobre el aparato productivo”, resaltó la Asociación.

Finalmente, la entidad espera que ese esfuerzo conjunto permita atender la demanda sin necesidad de aplicar restricciones adicionales a la industria, que ya hizo un sacrificio importante para apoyar la confiabilidad del sistema.

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