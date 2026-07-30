Ecopetrol abre licitación para contratación de suministro de gas en Buenaventura

Logo de la empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ecopetrol lanza su proceso público y competitivo para el suministro de Gas Natural Licuado (GNL) por cinco años, bajo la modalidad Delivered Ex-Ship (DES) en Buenaventura, Colombia. Está previsto de recibo en octubre y noviembre de 2026.

Las empresas interesadas podrán consultar el Documento del Proceso (Bid Document) el cual detalla los requisitos aplicables, el cronograma y los documentos asociados a la presentación de ofertas.

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La información y documentos correspondientes a las bases del proceso y el mecanismo de participación que se implementarán en el proceso de contratación se encuentran disponibles en la página web de Ecopetrol.

La empresa avanzará en las fases del proceso conforme al cronograma y recibirá propuestas vinculantes por parte de los diferentes oferentes que estén interesados en participar.

Esto con el fin de poder contar con un suministro de recibo de GNL durante el último trimestre de 2026.

Ecopetrol, como actor clave en el abastecimiento de gas natural, con la apertura de este proceso busca garantizar que Colombia logre contar con nuevas fuentes de abastecimiento para atender la demanda de gas natural en el interior del país.

Se trata de un asunto clave, ya que actualmente el 30 % del gas que se consume en Colombia es importado. El país importa desde 2016 para respaldar a las térmicas, pero desde diciembre de 2024 también es necesario traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda de hogares, comercios e industrias.

En el país solo existe una regasificadora, SPEC LNG, en Cartagena. Una de las preocupaciones es el riesgo de desabastecimiento de gas durante El Niño.

Además, este 30 de julio comienza el mantenimiento programado de la terminal de regasificación SPEC LNG, en Cartagena, que estará fuera de servicio hasta el 3 de agosto.

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