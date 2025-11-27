¿Cómo llega el mercado laboral al dato de desempleo de octubre?

Imagen de referencia. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelará este viernes 28 de noviembre los resultados del desempleo para octubre de 2025.

En el marco de la publicación de estos resultados, el Centro de Estudios Económicos ANIF en su Informe Trimestral de Mercado Laboral en Colombia muestra una radiografía del sector.

Panorama general

Según el análisis, para septiembre de 2025, la tasa de desocupación (TD), se ubicó en 8,2 %, es decir 1,0 puntos porcentuales por debajo de la registrada en septiembre de 2024, cuando llegó a 9,1 %.

Además, en el país hubo un incremento de 713,5 mil ocupados y una disminución de 203,8 mil desocupados respecto al mismo periodo del año pasado.

ANIF afirma que este dinamismo se debió en gran parte al incremento de la tasa de ocupación —que se traduce en la cantidad de personas en edad laboral que están ocupadas— frente a la tasa general de participación —que hace referencia a la aproximación de la oferta laboral—.

“El dinamismo del mercado laboral responde a la mayor tracción económica de sectores que recientemente han mostrado signos de recuperación, como la industria”, sostiene ANIF.

Por otro lado, el Centro de Estudios Económicos resalta que ha sido sobre todo la informalidad la que ha contribuido a la mayor ocupación de las personas, por lo que este buen indicio no ha sido realmente acompañado por condiciones laborales dignas.

Aún así, desde abril, el empleo formal viene tomando impulso y aportando cada vez más al total de ocupados, que idealmente es la categoría en la que debería haber mayor números de ocupados.

Hacia el futuro ANIF prevé que la cifra cierre para 2025 en la tasa de desocupación se ubicará en 9,2 % debido al dinamismo económico, que a pesar de ser moderado impulsa los buenos números.

Con el dato que publicará el DANE el próximo 28 de noviembre a las 10:00 a.m. estamos un poco más cerca de conocer la cifra final y podremos entender cómo se movió el desempleo y la informalidad laboral del mes de octubre.

