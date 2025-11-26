Sube la confianza del comercio en octubre, pero se debilita el ánimo de la industria

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo muestran un mejor ambiente para el comercio en octubre, pero un deterioro en la confianza de la industria.

En el caso de los comerciantes, la confianza subió a 22,1 % en octubre de 2025, frente al 20,4 % de septiembre. Esto quiere decir que más empresarios del comercio están viendo con mejores ojos la situación actual de sus negocios y, sobre todo, lo que puede pasar con la economía en los próximos meses.

A este mejor ánimo también ayudó que los niveles de inventarios bajaran, según los comerciantes encuestados por Fedesarrollo, lo que puede interpretarse como una señal de mayor dinamismo en ventas.

El contraste de la industria

La industria, en cambio, mostró un comportamiento distinto. La confianza de los empresarios industriales bajó a 4,9 %, desde el 9 % que tenía en septiembre. Esta caída se explicó principalmente porque las empresas recortaron sus expectativas de producción para el próximo trimestre y reportaron un aumento en sus existencias, es decir, más productos sin vender. La única señal positiva vino por el lado de los pedidos actuales, que sí mostraron una mejora.

En comercio exterior, el panorama también es mixto. Durante el tercer trimestre de 2025, más empresas dijeron haber aumentado el valor de sus exportaciones en dólares, y también se observó una leve mejora en los pedidos del exterior. Sin embargo, ese mayor nivel de ventas fuera del país no se ha traducido en mejores ganancias.

De hecho, la mayoría de exportadores considera que la rentabilidad de su actividad se deterioró, golpeada sobre todo por la tasa de cambio peso-dólar y por los costos de producción, que fueron señalados como los factores más desfavorables. El único apoyo claro que identificaron fue el sistema de Plan Vallejo, un mecanismo que facilita las exportaciones.

A esto se suma que las expectativas para los próximos tres meses no son alentadoras: de acuerdo con Fedesarrollo, más empresas creen que sus exportaciones podrían disminuir que las que esperan un aumento, aunque la mayoría considera que se mantendrán estables.

