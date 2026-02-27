¿Cómo manejar mejor su dinero en 2026? Tres consejos de un experto en Echemos Cuentas

El ahorro es fundamental para cumplir sus metas financieras. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Santiago Rodríguez Raga, experto en finanzas personales y profesor de la Universidad de los Andes, habló en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, de los caminos para manejar mejor sus finanzas en este 2026. Ahorro, inversión y manejo de deudas fueron algunos de los temas.

Las decisiones financieras con una inflación al alza

Las expectativas del mercado indican que la inflación este año va a subir. En enero (último dato disponible) la variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5,35 %, por encima del cierre de diciembre (5,10 %).

En este panorama:

▶️ Tenga en cuenta en su presupuesto que hay bienes y servicios que van a subir este año.

▶️ Con el aumento en la inflación se espera un incremento en las tasas de interés. Evalúe si realmente necesita endeudarse en este momento.

▶️ Si ya tiene un crédito, revise si es de tasa fija o variable: si es fija, no le afectará el cambio, pero si tiene tasa variable debe tener en cuenta que el costo de su deuda será mayor.

También lea: Crédito de vivienda en Colombia: las cinco estrategias para pagar menos intereses

Dos puntos que debe tener en cuenta al tomar un crédito

A la hora de endeudarse, considere:

1️⃣ El costo del dinero, que es la tasa de interés. Busque créditos con la mejor tasa posible.

2️⃣ Ojo con el sobreendeudamiento. Conozca su capacidad de pago. No es viable vivir por encima de sus ingresos, el crédito no debería ser una “ayuda” para pagar sus gastos frecuentes.

Si destina más del 35 % de sus ingresos a pagar crédito, lo más probable es que esté sobreendeudado. Lo ideal sería, según Rodríguez, que no supere el 20 %, a menos que esté comprando vivienda.

El ahorro es fundamental

Antes de empezar a invertir, necesita ahorrar. “En Colombia somos malos para ahorrar. Hay dos razones: la dificultad con los ingresos (no todos tienen la posibilidad) y que no tenemos hábito de ahorro”, dijo el profesor.

Rodríguez asegura que es vital la cultura del ahorro porque es la base para cumplir metas como estudiar o comprar vivienda. Además, todos deberíamos tener un fondo de emergencia.

Procure separar una cantidad de dinero para ahorrarla cuando le paguen. Aunque algunos analistas recomiendan separar el 10 %, Rodríguez explica que lo importante es crear el hábito, si para usted no es posible guardar el 10 %, guarde el 5 % o lo que sea viable cada mes según su situación financiera.

Tres consejos financieros de Santiago Rodríguez Raga

1️⃣ Haga un presupuesto que refleje su realidad financiera y revíselo constantemente. Escriba sus ingresos y sus gastos. Si hubo cambios por cualquier razón, ajuste el presupuesto.

2️⃣ Cuidado con el crédito en un año en el que se espera aumento en las tasas de interés.

3️⃣ Ahorrar. “Nunca es tarde para generar un hábito de ahorro. Conozco personas que a los 70 años aprendieron a nadar porque esa era su meta. Uno puede tener 20, 40, 60, 80 años y comenzar a ahorrar”, dijo el experto.

Echemos Cuentas es el formato de finanzas personales de El Espectador. Cada jueves, a las 3:00 de la tarde, hay una transmisión en vivo con invitados para hablar sobre los temas que afectan su bolsillo.

Aquí puede ver la lista de reproducción de YouTube. También está en Spotify.

¿Tiene alguna pregunta o recomendación?

Puede escribir a: kquintero@elespectador.com o slarotta@elespectador.com

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.