Crédito de vivienda en Colombia: las cinco estrategias para pagar menos intereses

¿Quiere comprar vivienda, pero le parece que es imposible? En Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, Carolina Martínez, experta en el tema y creadora de “Con Caro Tu Vivienda”, explicó las claves que debe aplicar para que ese sueño se vuelva realidad. Martínez hizo énfasis en que sí es posible, pero se necesita estrategia.

Uno de los puntos más importantes es gestionar bien el crédito hipotecario: reducir los intereses puede marcar la diferencia. Martínez dio cinco consejos para optimizar el crédito y ahorrarse millones de pesos.

Las dos primeras recomendaciones aplican al crédito hipotecario, las últimas tres a crédito hipotecario y leasing habitacional.

Negociar la tasa de interés con el banco

1️⃣ Martínez explicó que, cuando las tasas del mercado empiecen a bajar, los clientes que han sido cumplidos en sus obligaciones pueden solicitar una revisión de las condiciones de su crédito. Revise cuál es su tasa y cómo están las tasas del mercado.

Si la entidad no accede, usted puede advertir que se evaluará trasladar la obligación a otro banco. En muchos casos, indicó Martínez, los bancos prefieren ajustar la tasa antes que perder al cliente.

Venta de cartera

2️⃣ Si la negociación con el primer banco no prospera, la segunda alternativa es la venta de cartera, es decir, trasladar el crédito a otra entidad financiera que ofrezca mejores condiciones. Martínez explicó que este proceso no implica volver a escriturar el inmueble; generalmente solo se asume el avalúo. Con una tasa más baja, puede optar por mantener la misma cuota y reducir el plazo. Este punto es vital: “Cuando le quita años al crédito de vivienda, le quita intereses de manera contundente”.

Dos rutas para el abono a capital

3️⃣ Abonos extraordinarios, que puede hacer de manera esporádica o cuando tenga ingresos adicionales. La recomendación de Martínez es hacerlo de manera presencial, y solicitar expresamente que el pago se aplique 100 % del abono a capital y con reducción de plazo, no de cuota.

4️⃣ Abonos inteligentes a capital, que son un proceso jurídico-financiero a partir de la Ley de Vivienda. Lo ideal es que los gestione un experto en el tema que haga un proceso directamente ante el banco, con el área jurídica.

Endosar seguros

5️⃣ Los seguros de vida, de incendio y terremoto son obligatorios, pero no es obligatorio mantenerlos con el banco. Trasladarlos a una aseguradora puede representar ahorros significativos, según Martínez, incluso de hasta 60 % anual, lo que a la vez reduce el valor total de la cuota.

