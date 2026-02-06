¿Cómo salir de deudas? Guía práctica para usar bien el crédito y organizar sus finanzas

Haga una lista de sus deudas, empezando por la más costosa (la que tiene mayores tasas de interés). Foto: Getty Imeges

¿Siente que está muy endeudado o quiere adquirir deuda y no sabe qué debe tener en cuenta? Esta información es para usted. Esta semana en Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, hablamos con Raúl Restrepo, director de banca comercial y pyme en BBVA y experto en finanzas personales.

¿Cómo identificar las deudas malas?

No todas las deudas son malas. Restrepo explica que, por ejemplo, comprar vivienda es una deuda buena. Si la compra para vivir, deja de pagar arriendo y destina dinero a un crédito que le permite construir patrimonio. Si es su segunda vivienda, la puede arrendar y ese ingreso mensual le sirve para pagar la cuota.

La clave es que la deuda buena incrementa el patrimonio y genera valor. Si compra una segunda moto y la deja estacionada, tiene más patrimonio, pero no le genera valor.

Restrepo dio otra pista para detectar la deuda mala: “Analice si la deuda es mayor que lo que compró. Por ejemplo, endeudarse para ir de paseo con los amigos a la playa. Regresa a los 15 días, pero la deuda está a 36 meses”.

¿Es conveniente endeudarse para pagar un curso de inglés? Depende. Si usted le sacará provecho, puede ser deuda buena, pero si desiste a la primera clase, es deuda mala.

No tome decisiones con las emociones “a flor de piel”

Restrepo recomienda no tomar decisiones financieras cuando está muy triste o muy feliz.

“Las emociones a flor de piel lo llevan a cometer errores. Cuando esté triste o efusivo, aguántese, respire. Tome decisiones cuando esté en estado neutro”, dijo el experto.

Agregó que hay que tener cuidado con los “clichés” financieros, que nos impulsan a gastar de más: “Para eso trabajo”, “vida solo hay una”, “Dios proveerá”.

Una de las recomendaciones de Restrepo es que cuando vaya a hacer una compra impulsiva, espere 48 horas. El tiempo le ayudará a determinar si realmente necesita gastar su dinero en eso o no.

¿Cómo saber si estoy sobreendeudado?

Haga una lista de todas sus deudas y súmelas. Ese valor divídalo entre su ingreso neto mensual.

El porcentaje debe ser menor al 40 %. Restrepo explica que si el endeudamiento supera ese porcentaje, los bancos empiezan a negarle crédito.

¿En qué nivel es muy preocupante? Cuando supera el 70 %. “En ese caso, ya es necesario buscar opciones”.

¿Cómo hacer una compra de cartera de manera eficiente?

El director de banca comercial y pyme en BBVA explica que para hacer una compra de cartera eficiente debe tener en cuenta:

El plazo. Sacó un crédito a cinco años y ya pagó un año, le quedan cuatro, y le ofrecen compra de cartera. Es importante que sea por la misma cantidad de tiempo. “No puede ser por más años, porque lo que ahorra en interés lo pagará en tiempo”. Que la tasa de interés sea menor. Hay que comparar “peras con peras”. Pida la tasa efectiva anual para que pueda hacer la comparación. “Un ejercicio práctico: saque el plan de pagos del crédito actual y ubique la línea de intereses a pagar. Pida a la otra entidad un plan de pagos al mismo plazo y compare el total de intereses. Así podrá estar seguro de que es una buena opción”.

“Sí es posible salir de deudas”

El primer paso es hacer una lista de las deudas, de la más costosa a la menos costosa.

La idea es pagar primero las que tienen mayores tasas de interés.

- Si le llega un dinero extra, puede acercarse al banco y solicitar reducción de plazo (para ahorrar en intereses es mejor opción que reducir la cuota).

- Si después de hacer la lista se da cuenta de que no le alcanza el dinero, puede acercarse al banco para solicitar que le difieran, refinancien o reestructuren (esta última solo en casos extremos, pues baja el puntaje de crédito). También puede optar por compra de cartera.

Restrepo sostiene que sí es posible salir de deudas. La clave es vivir de acuerdo con sus ingresos; el experto sostiene que “las apariencias acaban el bolsillo”.

Otras recomendaciones clave sobre el manejo de deuda

Tener muchas tarjetas de crédito le quita capacidad de pago, así no las use. “El cupo es un dinero disponible que el analista del banco ve como un riesgo. Esto puede hacer que le nieguen un crédito de vivienda, por ejemplo”.

¿Qué afecta la calificación en centrales de riesgo? El mal hábito de pago. Aquí es clave pagar a tiempo.

¿Cómo saber si mi puntaje es bueno? Si tiene un puntaje por encima de 700 es bueno; por debajo de 600 está mal calificado.

¿Cuánto tiempo queda reportado en las centrales de riesgo después de pagar? El doble del tiempo que estuvo en mora, con un máximo de cuatro años. Por ejemplo, si estuvo en mora 60 días, estará reportado 120 días después de pagar.

No es buena idea estarse consultando en centrales de riesgo. Baja el puntaje, pero además queda en los informes como huella de consulta. “Si como analista yo veo que lo están consultando en varios bancos o en almacenes, prefiero no prestarle porque siento que está desesperado por crédito”.

