Cómo invertir: los errores más comunes y claves para superarlos en Echemos Cuentas

¿Cómo invertir sin naufragar en el intento? Esta es una de las preguntas clave a la hora de acercarse al mundo de las inversiones, un asunto que puede sonar algo abstracto y complejo para muchos, pero que, con una mirada más atenta y profunda, puede revelar oportunidades y posibilidades para muchos.

En Echemos Cuentas hablamos esta semana con Daniela Rojas Osorio, educadora financiera y fundadora de Teia Invest, quien resolvió algunas de las preguntas más importantes alrededor del universo de la inversión.

Uno de los interrogantes que más se repetía entre la audiencia es: ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir, son la misma cosa?

“La gente no sabe la diferencia. Ahorrar es separar dinero que no estoy gastando, pero es dinero que yo eventualmente voy a gastar. Entonces puede ser dinero que estoy ahorrando para comprarme unos zapatos, o para un viaje, o para una maestría... lo que sea, es plata que yo estoy acumulando pero va a gastarse”, explicó Rojas.

Por el lado de las inversiones, indicó la educadora financiera, “es plata que yo estoy separando para generar más plata. Esa es la mentalidad y lo que hace súper diferente una cosa de la otra. Y lo más relevante de esto es que para tener esta libertad financiera de la que hablamos tanto —que es tener tiempo, pero que también tienes dinero que está cubriendo tus necesidades— el único camino son las inversiones”.

Hablar de inversiones puede sonar un poco encumbrado, además de complicado. Una de las ideas comunes, pero erradas, es que para invertir se requieren sumas importantes de capital: invertir como un vehículo de riqueza. Y la realidad no es exactamente esa.

“Hoy hay un montón de opciones de plataformas donde uno puede empezar a invertir desde un dólar, es decir, COP 3.600 (al cambio de estos días). No tienes que ser millonario, se puede empezar desde muy poquito dinero. En realidad acá lo que es súper determinante para realmente crear un camino de inversionista es tener constancia y un hábito de inversión. Puedes empezar de verdad con poquito, pero necesitas ser constante. De hecho, no tiene sentido hacer una gran inversión una vez y luego nunca volver a invertir”, dice Rojas, de Teia Invest.

➡️ En esta línea, Rojas habló acerca de cuáles son los errores más comunes a la hora de invertir:

Hacerle caso a recomendaciones sin entenderlas de fondo.

Invertir sin dedicarle un tiempo (no tiene que ser mucho) para informarse y entender qué se está haciendo.

No invertir tan pronto como se pueda en la vida: no espere a una edad avanzada para entrar al mundo de las inversiones. “La mejor forma de invertir es desde joven y generar interés compuesto y dejar que las inversiones vayan creciendo”, aclara.

La conversación completa sobre cómo adentrarse en el mundo de las inversiones la puede seguir aquí:

