Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía

Con dos nuevas comisionadas, la CREG vuelve a tener quorum para sesionar

Después de más de medio año sin su conformación completa, los nombramientos de Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y Adriana María Jiménez Delgado permiten que la entidad vuelva a estar habilitada para tomar decisiones en energía y gas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
31 de diciembre de 2025 - 09:36 p. m.
La entidad está integrada por seis expertos comisionados, número mínimo exigido por la ley para sesionar y adoptar decisiones regulatorias. Imagen de referencia.
La entidad está integrada por seis expertos comisionados, número mínimo exigido por la ley para sesionar y adoptar decisiones regulatorias. Imagen de referencia.
Foto: Archivo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Minas y Energía oficializó el 29 de diciembre la designación de Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y Adriana María Jiménez Delgado como nuevas expertas comisionadas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante decretos firmados por el ministro Edwin Palma.

Quiénes son las nuevas comisionadas

Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez es ingeniera de sistemas y cuenta con formación de posgrado en gestión, gerencia de recursos energéticos y energías renovables. Se desempeñó como directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y trabajó en Ecopetrol, donde lideró proyectos asociados a energías renovables como solar, eólica, biomasa y geotermia.

Vínculos relacionados

Gobierno alista cambios a la comercialización del gas, en medio de señales de escasez
Impuesto a los vehículos: estas son las nuevas tarifas que regirán en 2026
¿Qué significa realmente el aumento del salario mínimo para 2026?

Por su parte, Adriana María Jiménez Delgado es economista, con formación en economía y políticas públicas y experiencia en regulación económica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

La inestabilidad de la CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas es el organismo técnico encargado de definir las reglas del mercado y las fórmulas tarifarias de los servicios de energía eléctrica y gas combustible en Colombia. Sus decisiones tienen impacto directo en las condiciones de prestación del servicio y en los costos que enfrentan hogares y empresas.

Lea también: Se avecina pulso por tarifas de energía y cambios en la CREG: gobierno prepara ley

La entidad está integrada por seis expertos comisionados, número mínimo exigido por la ley para sesionar y adoptar decisiones regulatorias. Con los dos nombramientos oficializados esta semana, la entidad vuelve a contar con su conformación completa.

Actualmente, además de las dos nuevas comisionadas, la Creg está conformada por Antonio Jiménez, quien ejerce como director; Fanny Guerrero y William Abel Mercado, comisionados en propiedad; y Orlando Velandia, comisionado encargado y presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

La dificultad para mantener el quorum en la CREG no es nueva. La crisis en la conformación del organismo se remonta al final del gobierno de Iván Duque, cuando varios nombramientos realizados en ese periodo fueron posteriormente anulados por el Consejo de Estado. El alto tribunal dejó sin efecto las designaciones de Andrés Barreto, Natasha Avendaño y Sara Vélez, al encontrar que no cumplían los requisitos legales o presentaban inhabilidades.

A esto se sumaron la renuncia de Luis Julián Zuluaga en 2023, en medio de cuestionamientos, y la salida de otros comisionados por vencimiento de periodo, como Jorge Valencia y José Fernando Prada. En distintos momentos, la entidad llegó a operar con menos de la mitad de sus cargos ocupados, lo que obligó al Gobierno actual a recurrir a encargos temporales para evitar una parálisis total.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

creg

Energía

Gas

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.