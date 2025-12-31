Impuesto a los vehículos: estas son las nuevas tarifas que regirán en 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Con el año nuevo se actualizan los valores a pagar en tarifas de todo tipo de servicios y trámites, desde multas de tránsito hasta impuestos. Más aún ahora que el Gobierno decretó una emergencia económica, que viene con nuevos tributos.

En medio de los decretos que ha emitido el Gobierno Nacional en los últimos días está el documento que establece las nuevas tarifas para el impuesto a vehículos. Esta es quizá una de las pocas excepciones de cifras que bajan en lugar de subir.

Así queda registrado en el Decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda. A partir del primero de enero de 2026, cambian los valores absolutos que deben tener en cuenta los sujetos activos y pasivos para la aplicación de las tarifas.

Para los vehículos particulares las tarifas del impuesto serán, tomando como referencia el valor del automotor:

Hasta COP 57.349.000 pagarán el 1,5 %

Más de COP 57.349.000 y hasta COP 129.032.000, del 2,5 %

Más de COP 129.032.000 tributarán 3,5 %.

De este modo se modifica el decreto 1493 de 2024 cuyos valores eran los siguientes:

Hasta $55.679.000 1,5%

Más de $55.679.000 y hasta $125.274.000 2,5%

Más de $125.274.000 3,5%

El Gobierno hizo el ajuste debido a que el artículo 145 de la Ley 488 de 1998 establece que los valores absolutos que sirven de base para aplicar las tarifas del Impuesto sobre Vehículos Automotores deben ser reajustados anualmente, de acuerdo con el decreto.

Aunque técnicamente el decreto establece un cambio en la base gravable, representado en su ampliación para los vehículos que pagan a una menor tarifa, Brandon Espinel, experto en tributación y miembro de la Red de Trabajo Fiscal, asegura que este ajuste también va en línea con una subida de precio en el mercado automotor y las estimaciones de inflación.

Entonces, si bien el piso sobre el que se tributa está más bajo, el valor de los vehículos se ha incrementado. Como reza el dicho: “El que peca y reza, empata”.

