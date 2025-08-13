Confianza del consumidor en Colombia sube a su nivel más alto en 13 meses

Mejoró la disposición a comprar vivienda, aunque sigue en terreno negativo. Por su parte, los bienes muebles y electrodomésticos pasaron a luz verde, menos en Medellín. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando un ciudadano confía más en el país, se desencadena un efecto dominó a favor de la economía. Un riego tanto en el corto como en el mediano plazo. Y eso es lo que está pasando, según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo.

La confianza alcanzó en julio un balance de 5,3 %, su mejor registro desde junio de 2024 y el segundo valor positivo consecutivo, según el estudio. El índice creció 3,1 puntos porcentuales frente a junio (2,2 %) y mejoró 14,3 puntos frente a julio del año pasado (-9 %).

De acuerdo con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, el repunte se explica por un aumento de 5,6 puntos en el Índice de Condiciones Económicas —que mide la percepción actual de los hogares— y un incremento de 1,4 puntos en el Índice de Expectativas, que evalúa la proyección a un año.

Frente a 2024, las mejoras son más marcadas: la actitud frente al presente subió 16,8 puntos y la visión del futuro 12,7 puntos, lo que indica que tanto la evaluación presente como las perspectivas futuras están mejorando.

💡 ¿Qué efectos tiene la confianza del consumidor?

Consumo privado : las familias se sienten más seguras sobre su situación financiera y el futuro económico, lo que impulsa la compra de bienes durables y no durables.

Dinamización del comercio y la industria : las empresas aumentan producción ante la demanda, moviendo la manufactura, los servicios y el comercio minorista.

Impulso inversionista : las compañías perciben un entorno más favorable, lo que trae una lluvia de contrataciones y nuevos productos.

Economía general: el PIB puede crecer más, usualmente, por el efecto multiplicador del gasto.

Según Fedesarrollo, hay más disposición a comprar vivienda, aunque sigue en terreno negativo, en parte por las tasas de interés y falta de subsidios públicos. Por su parte, los bienes muebles y electrodomésticos están en terreno positivo, menos en Medellín.

Ciudades y estratos: los contrastes

Cuatro de las cinco ciudades analizadas reportaron incrementos mensuales en la confianza: Barranquilla (+17,4 puntos, hasta 18,8 %), Bucaramanga (+16,2, hasta 14,4 %), Medellín (+13,0, hasta -11,6 %) y Cali (+1,5, hasta 13,2 %). En Bogotá cayó 1,5 puntos.

Por nivel socioeconómico, el mayor optimismo se ubica en el estrato bajo (7,2 %) y medio (6 %), mientras que el alto se mantiene en terreno negativo (-28,1 %).

El aumento mensual se concentró en el estrato medio (+8,4 puntos), mientras que el bajo retrocedió 1,7 puntos y el alto cayó 8,5 puntos.

Mayor disposición a comprar vivienda

En julio creció la disposición a comprar vivienda frente a junio, se mantuvo estable la intención de adquirir bienes durables y cayó la de comprar vehículo. En la comparación trimestral, el índice general aumentó 8,7 puntos frente al segundo trimestre, con mejoras de 9,6 puntos en bienes durables y alzas en la valoración de la situación del hogar (+8,1) y del país (+7,1).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.