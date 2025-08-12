Gremio agro denuncia presuntas maniobras de la industria arrocera ante regulación

La resolución establece un precio mínimo por tonelada de arroz paddy verde diferenciado por región. Foto: AFP - EITAN ABRAMOVICH

La disputa por el precio del arroz en Colombia sumó este martes un nuevo capítulo. Dignidad Agropecuaria, gremio que agrupa a productores del cereal, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una queja formal contra un grupo de grandes molineras y comercializadoras, a las que acusa de implementar estrategias para eludir la Resolución 241 de 2025 del Ministerio de Agricultura, que fijó un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde.

Según el gremio, la industria habría adoptado de manera coordinada un nuevo esquema de adquisición bajo la modalidad de “arroz paddy seco”, trasladando a los agricultores los costos de secado y transporte. Esto, advierten, reduce de forma efectiva el ingreso de los productores, desvirtúa el espíritu de la regulación y amenaza su sostenibilidad económica.

“Es una estrategia subrepticia para hacerle el quite a la regulación de precios, que fue diseñada para proteger al productor nacional y salvaguardar la soberanía alimentaria”, señaló la organización en un comunicado, que incluye al Comité Nacional de Paro Arrocero.

La denuncia solicita a la SIC verificar el cumplimiento efectivo de la norma, investigar y sancionar a las empresas que incurran en estas prácticas, impedir acuerdos que restrinjan la competencia y coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura para frenar mecanismos elusivos que puedan llevar a la quiebra a pequeños y medianos arroceros. La advertencia pone sobre la mesa que la cosecha actual ya está lista para su venta y cada día que pasa sin que se pague el precio regulado aumenta los costos de almacenamiento y acelera el deterioro del grano.

💡 ¿Qué busca la resolución?

La resolución establece un precio mínimo por tonelada de arroz paddy verde diferenciado por región —entre $1.457.387 y $1.589.489— y obliga a los compradores a reportar semanalmente sus condiciones de compra en la plataforma Siriarroz.

Desde la cartera de Comercio, se anunció la evaluación de medidas para combatir las importaciones a precios artificialmente bajos, que según el Gobierno han distorsionado el mercado y profundizado la crisis de rentabilidad de los productores.

Un mercado tensionado por la sobreoferta

El choque entre productores e industria ocurre en un contexto de sobreabastecimiento sin precedentes. En 2024, las siembras alcanzaron un récord histórico de 631.000 hectáreas, generando los mayores inventarios registrados. A junio de 2025, las existencias eran 92 % superiores a las del mismo mes del año anterior, casi el doble de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz.

Pese a las alertas, departamentos como Casanare incrementaron sus siembras en el primer semestre de 2025, lo que elevó aún más la oferta interna. El problema es que gran parte de ese volumen no tiene salida a mercados externos: el comercio internacional del arroz está distorsionado por subsidios de países productores, y la FAO prevé para 2025-2026 una cosecha mundial récord de 555,6 millones de toneladas, acentuando la presión sobre los precios.

La postura de Induarroz

La Cámara Induarroz de la ANDI reconoce los esfuerzos del Ministerio de Agricultura para propiciar el diálogo, pero cuestiona que el precio acordado sea superior al que motivó las siembras, lo que, a su juicio, altera las fuerzas naturales de oferta y demanda. Entre sus preocupaciones destacan el riesgo de que la medida incentive nuevas siembras y agrave la sobreoferta, que se pierda competitividad frente a las importaciones y que aumente la informalidad en la cadena.

Para la industria, el camino sostenible es fortalecer la planeación, el ordenamiento productivo y la competitividad. Además, pide medidas para enfrentar la entrada de arroz importado desde Ecuador y Estados Unidos, así como el contrabando por la frontera sur.

Reloj en cuenta regresiva

Con el arancel para el arroz estadounidense programado a cero en 2030 por el TLC, el sector enfrenta el reto de adaptarse a un mercado más abierto. Mientras tanto, la Resolución 241 —y la manera en que se cumpla o se eluda— definirá buena parte del pulso entre productores e industria en la actual cosecha.

