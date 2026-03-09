Construcción a dos velocidades: obras civiles tiran del sector mientras la vivienda se frena

Imagen de referencia. El empleo y la producción de cemento sostienen la actividad, pero las licencias de vivienda siguen en retroceso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El país construye a dos velocidades.

En un extremo están las retroexcavadoras que abren carreteras, levantan puentes o amplían puertos. En el otro, los lotes urbanos donde los proyectos de vivienda avanzan más despacio.

Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran justamente esa escena: un sector constructor que sigue activo, pero con ritmos muy distintos según el tipo de obra.

El sector pesa en la economía. En el último trimestre de 2025, la economía del país creció 2,3 %. Dentro de esa fotografía, la construcción fue uno de los pocos sectores que cerró el trimestre en terreno negativo, pues su valor agregado cayó 2,6 % frente al mismo periodo de 2024.

Las cifras han mostrado una ligera mejora, ya que en 2024 el valor agregado disminuyó 2,8 %.

¿Qué significa eso? Que el sector sigue moviendo dinero, empleo y materiales, aunque todavía no recupera el pulso que tenía antes de la desaceleración inmobiliaria de los últimos años.

El contraste aparece al mirar las dos grandes caras de la construcción.

Las obras civiles (carreteras, puentes, sistemas de energía o infraestructura pública) crecieron 6,3 % en el mismo trimestre, una aceleración frente al 4,2 % del año anterior.

Las edificaciones (viviendas, oficinas o centros comerciales) registraron el movimiento contrario, una caída de 6,5 %, un agujero mayor frente a la variación de -2,8 % en 2024.

Colombia frente a la región

En América Latina, el desempeño también deja ver esa diferencia. Países como Perú registraron crecimientos de 9 % en construcción, mientras México avanzó 4,3 %.

Colombia, en cambio, aparece con un resultado negativo de -2,6 %, una señal de que el sector todavía atraviesa un periodo de ajuste.

El empleo sigue sosteniendo al sector

Aun así, la construcción continúa siendo uno de los motores del empleo.

En enero de 2026 había 23,2 millones de personas ocupadas en el país, y cerca de 1,58 millones trabajaban en construcción. Casi 7 de cada 100 trabajadores dependen directamente de este sector.

Incluso en medio de la desaceleración, el número de trabajadores de la construcción aumentó 5,9 % frente al mismo mes del año anterior.

Pero la distribución también cuenta otra historia: en las principales ciudades, el empleo del sector cayó 5,4 %, unas 40.000 personas menos respecto al primer mes de 2025.

Cemento: la señal de actividad en las obras

Si hay un material que sirve como termómetro del sector, es el cemento.

En enero de 2026, la producción nacional de cemento gris alcanzó 992.056 toneladas, un aumento de 3,1 % frente a enero de 2025, lo que indica que el país sigue vertiendo concreto en obras públicas, edificios y proyectos industriales.

Los despachos al mercado interno incluso crecieron más: 6,9 % frente al mismo mes del año anterior.

Ahora bien, otros insumos muestran un ritmo más moderado. La producción de concreto premezclado, uno de los materiales más usados en edificios y viviendas, disminuyó 2,8 % en diciembre de 2025, una búsqueda de equilibrio, tomando en cuenta que antes se había reducido en 6 %.

El descenso estuvo concentrado en regiones como Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, tres de los mayores mercados inmobiliarios del país.

El gran freno: menos licencias de vivienda

Quizás la señal más clara del momento que vive el sector está en las licencias de construcción.

En diciembre de 2025 se aprobaron 1,8 millones de metros cuadrados de edificaciones en el país, 28,1 % menos que un año antes; eso sí, una mejora respecto al -40,1 % de ese entonces.

Para entenderlo, es como si casi un tercio de los proyectos que se habrían aprobado en un año normal no hubieran llegado a la etapa de permisos.

La caída fue especialmente fuerte en la vivienda.

Ese mismo mes se autorizaron 13.316 nuevas unidades habitacionales, lo que representa 45,5 % menos que en diciembre de 2024.

El golpe fue más fuerte en la vivienda de interés social, la que está dirigida a hogares de ingresos bajos o medios. Las licencias para este tipo de proyectos cayeron 59,7 % en un año.

Ciudades y departamentos clave en el mercado inmobiliario también mostraron retrocesos fuertes, entre ellos Atlántico, Antioquia, Bolívar y Bogotá.

Proyectos detenidos o en pausa

El censo de edificaciones muestra proyectos que avanzan, pero también otros que se detienen.

Al cierre del cuarto trimestre de 2025:

64,5 % del área censada estaba en construcción (seis de cada diez).

24,9 % estaba paralizada (uno de cada cuatro).

10,6 % ya había terminado (uno de cada diez).

Los bancos siguen prestando

Mientras los proyectos nuevos avanzan con cautela, el crédito hipotecario sigue moviéndose.

Entre octubre y diciembre de 2025, los bancos desembolsaron COP 3,8 billones en créditos para compra de vivienda, un crecimiento de 10,3 % frente al mismo trimestre de 2024.

La mayor parte fue para créditos de vivienda. Por su parte, el leasing habitacional, una modalidad en la que el banco compra el inmueble y el usuario lo paga como arriendo con opción de compra, crece cada vez con más fuerza.

Ese mecanismo aumentó 30,4 % en valor desembolsado durante el trimestre.

Sin embargo, el número de viviendas financiadas cayó 3,2 %, lo que refleja que los créditos son más grandes, pero los compradores son menos.

Construir también cuesta más

Otro factor que pesa sobre el sector son los costos.

En enero de 2026, el índice de costos de construcción de edificaciones subió 3,69 % en un solo mes, impulsado por el aumento en materiales, maquinaria y mano de obra.

Las obras civiles también sintieron el mismo efecto, con un aumento mensual de 2,4 % en sus costos.

Un sector que sigue moviendo la economía

Pese a las caídas en vivienda y licencias, la construcción sigue siendo una de las piezas centrales de la economía colombiana.

Hoy el panorama muestra una transición: la infraestructura pública mantiene el motor encendido, mientras la vivienda espera condiciones más favorables para volver a despegar.

