Contratistas petroleros de EE. UU. podrán volver a operar en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos emitió una licencia general que permite a empresas de servicios petroleros explorar y apoyar la producción de crudo y gas en Venezuela, bajo condiciones limitadas y sin autorizar nuevos acuerdos conjuntos.

Redacción Economía, con información de agencias y Agencia Bloomberg
11 de febrero de 2026 - 12:10 p. m.
AME8467. CARACAS (VENEZUELA), 15/12/2025.- Fotografía que muestra una estación de gasolina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en diciembre de 2025, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R
El gobierno de Estados Unidos emitió una licencia general que permite a empresas de servicios petroleros explorar y apoyar la producción de crudo y gas en Venezuela, bajo condiciones limitadas y sin autorizar nuevos acuerdos conjuntos.

La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro, autoriza a firmas estadounidenses a realizar actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en Venezuela, según un comunicado difundido el martes. La medida hace parte de los planes de la administración de Donald Trump para reconstruir la infraestructura petrolera del país.

La autorización es el paso más reciente dentro de una serie de decisiones adoptadas por Washington para incentivar a compañías estadounidenses a reactivar la producción de las amplias reservas de crudo venezolanas, tras la captura el mes pasado del líder Nicolás Maduro.

En enero, Estados Unidos ya había emitido una licencia general que permitió una amplia gama de operaciones relacionadas con el crudo, entre ellas exportación, transporte, refinación y compra y venta de petróleo. La licencia anunciada ahora abarca tareas como mapeo geológico, análisis de reservorios y otras actividades técnicas que apoyan el inicio de la producción petrolera.

Sin embargo, la autorización no permite la creación de nuevos joint ventures en Venezuela. Las personas y compañías estadounidenses interesadas deberán presentar planes detallados ante el Departamento de Estado y el Departamento de Energía para cualquier trabajo en el país, según el comunicado.

Bloomberg informó previamente que el Departamento del Tesoro también se prepara para emitir otra licencia general que permitiría a empresas extraer petróleo en Venezuela.

Las compañías de servicios petroleros son contratadas por los productores para evaluar descubrimientos, perforar pozos y aumentar la producción en activos maduros. Entre las principales firmas del sector se encuentran SLB Ltd., Halliburton Co. y Baker Hughes Co.

SLB ha estado trabajando en Venezuela para Chevron Corp., bajo una licencia estadounidense otorgada previamente a esa empresa. En contraste, otros grandes contratistas redujeron o cerraron sus operaciones en el país cuando el régimen anterior endureció el control sobre la industria energética.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Por Agencia Bloomberg

