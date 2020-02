Controversia por los $1,7 billones que no pagará el nuevo operador móvil en Colombia

Redacción Economía.

Decir que la subasta de frecuencias para servicios móviles está en el “ojo del huracán” puede sonar como un cliché para algunos y simplemente como un absurdo para otros. Sin embargo, quizás es la mejor forma para describir el punto en el que se encuentra un proceso fundamental para que usted, nosotros y cualquier colombiano pueda tener acceso a internet móvil de banda ancha en cualquier parte del país.

La puja por el espectro radioeléctrico, un campo invisible por el que viajan las ondas de telecomunicaciones y que le pertenece a la Nación, se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre, y, como consecuencia de eso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) asignó este jueves los nuevos permisos de uso de frecuencias a Claro, Tigo y un nuevo operador móvil: Partners.

Poder usar el espectro pondrá a los operadores ya establecidos a hacer nuevas inversiones para mejorar sus servicios. Sin embargo, la alegría que para la industria y la tranquilidad que para los usuarios significa tener más espectro licenciado se da en medio de una tormenta que amenaza con arreciar: el Mintic decidió no asignar una porción de ese espectro al nuevo en el mercado, Partners.

Como hemos explicado en otros artículos, Partners, que en Chile opera como Wom, comunicó el 2 de enero pasado su "renuncia" a uno de los tres bloques de espectro que ganó en la banda de 2.500 MHz. La “renuncia” la sustentó en una supuesta "inconsistencia" que llevó a que, por error, figurara una oferta suya por $1,7 billones a cambio del bloque mencionado, un valor 10 veces por encima del precio base esperado.

Movistar y Tigo han sostenido desde entonces que Partners no solo no ha demostrado que dicha inconsistencia haya existido, sino que debía mantener y cumplir la oferta porque la “renuncia” no estaba contemplada en las reglas de juego. El Mintic decidió finalmente no hacer cumplir la oferta, sino interpretar lo sucedido como un “retiro” de la misma. En consecuencia, hará efectiva la garantía bancaria de “seriedad de oferta” de Partners, garantía que todos los participantes tenían que presentar para poder estar en la puja.

Sin embargo, esa garantía es por $42.000 millones, apenas 2,5 % de lo que le ingresaría a la Nación si se hubiera materializado la oferta de $1,7 billones.

“Es importante aclarar que el retiro de una oferta válida es un acto unilateral que obedece a la liberalidad del participante, y sobre el cual el Ministerio no está facultado legalmente para aceptar o rechazar, sino para aplicar las consecuencias que de ello se derive”, dijo el Mintic en su pronunciamiento de hoy, jueves 20 de febrero.

Acerca de todo lo sucedido, Tigo celebró, en primer lugar, el espectro que le fue asignado, pues es "un hito para la compañía”. Con esos permisos, dice el operador, “realizará uno de los despliegues de infraestructura más ambicioso que se haya ejecutado en el país. Esto significará duplicar la cobertura rural de la compañía (llegando a los 32 de departamentos de Colombia - incluido el archipiélago de San Andrés). En las siguientes semanas Tigo iniciará el despliegue de una nueva red que significará inversiones por $2,4 billones y la llegada a 1.636 nuevas localidades”.

Sin embargo, reprochó la decisión del Mintic sobre el asunto de Partners. “Después de ceder ante las presiones del nuevo operador, el Mintic cambia las reglas del juego y llena de incertidumbre jurídica un proceso que requiere altas inversiones a largo plazo en el país. La puerta que hoy abre el MinTIC pone en entredicho no solo esta subasta, sino cualquier subasta de espectro futura que se vaya a realizar en el país. El impacto de esta decisión, más allá de los $1,7 billones que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el Mintic por $42.000 millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública”.

Anticipó, además, que acudirá “a todas las instancias necesarias para defender el debido proceso y la institucionalidad de la subasta. Por tanto, Tigo se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan, para amparar sus derechos bajo la legislación colombiana”.

En un sentido similar se pronunció Movistar (Telefónica), que dijo que irá “a todas las instancias legales” para defender sus derechos. Movistar, vale la pena decir, fue el único operador que resultó sin nuevas frecuencias luego de la subasta, pues consideró que los precios fueron muy elevados.

En entrevista con El Espectador en enero pasado, Natalia Guerra, directora de asuntos públicos de Telefónica en Colombia, explicó que Movistar se vio afectado por lo sucedido, pues, al ganar el bloque en cuestión, Wom (Partners) adquirió una “ventaja competitiva”. Según ella, “cuando una empresa ya tiene un bloque, valora más el segundo, pero muchísimo más el tercero”, debido a las economías de escala que implica tener más espectro.

Esa especie de interdependencia que había entre un bloque y otro hizo que los operadores estuvieran de acuerdo en que la subasta fue una sola y, por tanto, si Partners pretendía devolver un bloque debería haberlos devuelto todos, cosa que no pasó.

El asunto no parece que terminará aquí, pues, además, la Procuraduría había pedido al Mintic suspender la asignación de los permisos hasta que no hubiera claridad sobre si hubo participación o no de uno de los asesores de Partners en la estructuración de la subasta y sobre los ingresos que recibirá la Nación por cuenta de la subasta (teniendo en cuenta que, al aceptar la "renuncia", $1,7 billones ya no entrarán al fondo público).

El Espectador conoció una comunicación enviada este jueves por la Procuraduría al Mintic en la que señala que en las reglas de la subasta no estaba contemplado que por un “error” se pudiera renunciar o retirar una oferta. Además, asegura que tiene evidencias de que el Ministerio TIC, en la preparación de la subasta, fue claro en que todo lo firmado sería vinculante y que así alguien se hubiera quedado “dormido” durante la puja los compromisos deberían honrarse.

En esa comunicación la Procuraduría deja ver que tampoco está convencida de la tesis del “error”, pues tiene en cuenta que la plataforma tecnológica usada para la subasta tenía opciones para reconfirmar las ofertas. Sospechando que el Mintic tomaría la decisión que efectivamente tomó este jueves, el Ministerio Público le advirtió a la cartera en el documento de hoy que el escenario que se materializó este jueves “no es el único ni el más favorable para los intereses del Estado colombiano”.

Claro, el único operador que además de Partners ofertó por el bloque de espectro en cuestión, dijo: “respecto a los comunicados y recientes declaraciones del Ministerio TIC, sobre las asignaciones del espectro derivadas de la subasta y la decisión frente a la solicitud de Partners de renunciar parcialmente a uno de los bloques del espectro, Claro Colombia informa que está analizando dicha información y evaluando las opciones existentes”.

Sin embargo, ayer, 19 de febrero, la misma empresa expresó: "Era muy claro que no se podía alegar un error para evitar cumplir lo ofertado. Cualquier decisión en el sentido contrario dejará vulnerable jurídicamente hablando al proceso y sentará un fatal precedente para las futuras subastas. Un error de un privado no debe afectar al Ministerio, a la industria y mucho menos el bienestar de los colombianos".

¿Qué asignó el Mintic?

El Mintic expidió nueve resoluciones (325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 333), que asignan los permisos de uso de los bloques de espectro a los siguientes operadores:

• Claro: 1 bloque en la banda de 700 MHz y 3 bloques en la banda de 2500 MHz

• Tigo: 2 bloques en la banda de 700 MHz

• Partners: 1 bloque en la banda de 700 MHz y 2 bloques en la banda de 2500 MHz.

“Estas nueve asignaciones de permisos significan la cobertura de telefonía e Internet móvil 4G en 3.658 localidades de zonas rurales en los 32 departamentos del país, que equivalen a compromisos de inversión por 2,24 billones de pesos en los próximos 5 años”, explicó el Mintic.

Claro quedó con el compromiso de desplegar cobertura en 1.348 localidades entre 2020 y el 2025; Tigo: 1.636 localidades por desplegar entre 2021 y el 2025; y Partners: 674 localidades por desplegar entre 2020 y 2021.

“Además, al Fondo Único de las TIC ingresará un recaudo por valor de $3,21 billones, pagaderos anualmente por 17 años, lo que garantizan un flujo de recursos importante en el largo plazo”.