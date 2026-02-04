Coviandina advirtió “riesgo inminente” en la vía al Llano por manejo irregular de aguas

Imagen de referencia de la vía al Llano. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Coviandina, la concesión a cargo de la vía al Llano, advirtió que en un visita técnica el pasado 29 de enero identificó “intervenciones irregulares y continuas sobre el recurso hídrico en la quebrada Munar, a la altura del K15+940 de la vía Bogotá–Villavicencio".

La concesión dijo que la situación puede poner en riesgo a la comunidad y a los usuarios del corredor vial. “Las evidencias recopiladas dan cuenta de intervenciones antrópicas no autorizadas, realizadas por particulares o pobladores cercanos, que modifican de manera irregular el cauce natural de la quebrada y alteran de forma crítica la dinámica hídrica del sector”, dijo Coviandina.

Agregó que estas situaciones constituyen posibles infracciones ambientales y un riesgo inminente para la estabilidad del corredor, similares a las que se registraron en el kilómetro 58 y en el kilómetro 18.

También lea: Es momento de “mover el frente comercial”: el llamado de gremios tras reunión Petro-Trump

La variación del cauce y el manejo inapropiado de los caudales, dijo Coviandina, pueden generar efectos súbitos como incrementos repentinos del nivel de agua, reboses, erosión acelerada, inestabilidad de taludes y arrastre de material.

La concesión manifestó que preocupa la “limitada acción de las autoridades competentes”, que fueron informadas, pero “mantienen una postura pasiva”.

Coviandina pidió a las entidades con competencia ambiental y territorial, como Corporinoquia, actuar de manera urgente para “mitigar los riesgos actuales y evitar que la situación derive en un evento de mayor magnitud que pueda generar daños irreparables”.

Boletín de prensa: Coviandina alerta sobre riesgo inminente por presunto manejo irregular del recurso hídrico en el K15+940 de la vía Bogotá-Villavicencio. pic.twitter.com/mwouFFnEYO — Coviandina (@CoviandinaSAS) February 4, 2026

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.