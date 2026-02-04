Logo El Espectador
Es momento de “mover el frente comercial”: el llamado de gremios tras reunión Petro-Trump

Los empresarios destacaron que el encuentro entre los mandatarios es una señal positiva para la inversión y plantearon que el acercamiento diplomático se puede convertir en una agenda concreta.

Redacción Economía
04 de febrero de 2026 - 05:07 p. m.
Los jefes de Estado acordaron esta cita luego de casi un año de tensiones y que se zanjaron el pasado 7 de enero tras una llamada.
Foto: Juan Diego Cano
El martes, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron su primera reunión presencial en la Casa Blanca. Luego de casi un año de tensiones y amenazas de aranceles, el encuentro dejó un balance positivo.

“Creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un mismo continente siendo diferentes”, dijo el presidente Gustavo Petro en entrevista con El Espectador.

El mandatario colombiano aseguró que en la reunión presentó a Ecopetrol como pieza clave en la recuperación energética de Venezuela. “Llevé al presidente de Ecopetrol y habló. Le gustó mucho a Trump lo que ahí oyó”, dijo.

Lea también: Petro propuso a Trump que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela

Este miércoles, las empresas estadounidenses con presencia en Colombia destacaron que el encuentro es una señal constructiva para el fortalecimiento del diálogo y la cooperación bilateral. “Encuentros como este son valorados positivamente por el sector empresarial, en la medida en que contribuyen a preservar una relación sólida que permita avanzar de manera conjunta en temas de seguridad, desarrollo económico y bienestar para ambos países”, dijo Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia). Este gremio agrupa a 115 empresas de capital estadounidense.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), aseguró que con la reunión se abrió un canal entre Colombia y Estados Unidos que se debe convertir en “agenda”.

Lacouture aseguró que se debe sostener la diplomacia, ejecutar la agenda antidrogas, activar acciones para la reconstrucción de Venezuela, arrancando por el sector minero-energético y escalar a otros frentes como infraestructura, logística y servicios. También habló de mover el frente comercial, avanzando en la reducción del 10 % que aún grava al 28 % de los productos colombianos que llegan a Estados Unidos.

CEA Colombia destacó que Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental para Colombia: en 2025 fue el principal destino de las exportaciones nacionales, con una participación del 30,2 % del valor total, equivalente a USD 14.868 millones.

El gremio también se refirió el impacto de Estados Unidos en la inversión extranjera directa (hasta el tercer trimestre de 2025 alcanzó USD 3.375,4 millones, 37 % del total de la inversión, según el Banco de la República) y en el turismo. Según Anato, de los 5,1 millones de visitantes extranjeros que llegaron a Colombia en 2025, el 24 % provenía de ese país. Asimismo, de los 5,8 millones de colombianos que viajaron al exterior durante el mismo periodo, el 29 % tuvo como destino Estados Unidos.

CEA aseguró que el diálogo ha sido clave para “avanzar en la resolución de la coyuntura arancelaria con Ecuador, definir el papel estratégico de Colombia frente al contexto venezolano y, especialmente, contribuir a despejar el ambiente de incertidumbre que se había instalado en la relación con nuestro principal socio comercial y estratégico”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), también resaltó que la reunión del martes “va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países”.

Por Redacción Economía

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 9 minutos
Ahora sí les dio el afán....cuando esperaban que al presidente le fuera mal y hacían camarilla con congresistas mediocres anti colombianos..el tibio y la niña metro...los llorones...la periodista chamuscada...y los demoníacos....que le han aportado los industriales al gobierno...solo palos a la rueda...les dio afán???
antonio bonilla(7747)Hace 9 minutos
Petro a Trump: “Yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos”..El chiste del dia, el chiste de la semana, el chiste del año. Payaso.
rafael humberto forero puertas(34313)Hace 17 minutos
Si este presidentico hubiera actuado desde un comienzo en esta linea diplomática se hubiera evitado muchos problemas de gobernanza y de seguridad y de política internacional.
Ccdaw(0kmc6)Hace 23 minutos
El momento perfecto para que Cepeda hable con los gremios. Si todos colaboramos, a todos nos va bien. Y debemos acordar que el atentado contra la democracia desde el CNE no debe pasar. Mías de cinco millones de colombianos apoyan el cambio con su voto. Es necesario que nuestro partido del cambio funcione para que avancemos con seguridad y criterios. Gracias, presidente Petro.
Bueno Bueno(20426)Hace 26 minutos
Colombia debe diversificar su comercio, debe seguir acercándose a China como Brasil y Perú y hasta Argentina, si aceptar ayuda y colaborar con EU pero atendiendo a nuestros intereses, los gremios que diversifiquen su comercio, esto es un poco de zanahoria de Trump pero puede volver a ponerse duro, no se puede ser una colonia, Petro principalmente lo que hizo fue aclararles algunos asuntos del narcotráfico y desmentir a esa horda canalla de embusteros
