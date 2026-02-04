Es momento de “mover el frente comercial”: el llamado de gremios tras reunión Petro-Trump

Los jefes de Estado acordaron esta cita luego de casi un año de tensiones y que se zanjaron el pasado 7 de enero tras una llamada. Foto: Juan Diego Cano

El martes, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump sostuvieron su primera reunión presencial en la Casa Blanca. Luego de casi un año de tensiones y amenazas de aranceles, el encuentro dejó un balance positivo.

“Creo que fue buena la reunión y que habrá más tensiones, pero aprenderemos a convivir en un mismo continente siendo diferentes”, dijo el presidente Gustavo Petro en entrevista con El Espectador.

El mandatario colombiano aseguró que en la reunión presentó a Ecopetrol como pieza clave en la recuperación energética de Venezuela. “Llevé al presidente de Ecopetrol y habló. Le gustó mucho a Trump lo que ahí oyó”, dijo.

Este miércoles, las empresas estadounidenses con presencia en Colombia destacaron que el encuentro es una señal constructiva para el fortalecimiento del diálogo y la cooperación bilateral. “Encuentros como este son valorados positivamente por el sector empresarial, en la medida en que contribuyen a preservar una relación sólida que permita avanzar de manera conjunta en temas de seguridad, desarrollo económico y bienestar para ambos países”, dijo Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA Colombia). Este gremio agrupa a 115 empresas de capital estadounidense.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), aseguró que con la reunión se abrió un canal entre Colombia y Estados Unidos que se debe convertir en “agenda”.

Lacouture aseguró que se debe sostener la diplomacia, ejecutar la agenda antidrogas, activar acciones para la reconstrucción de Venezuela, arrancando por el sector minero-energético y escalar a otros frentes como infraestructura, logística y servicios. También habló de mover el frente comercial, avanzando en la reducción del 10 % que aún grava al 28 % de los productos colombianos que llegan a Estados Unidos.

Se abrió el canal entre Cbia y EEUU; ahora toca convertirlo en agenda. El encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados, en beneficio de ambos países.



- Sostener la diplomacia con disciplina. Canales directos, mensajes alineados y cero improvisaciones:… — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) February 4, 2026

CEA Colombia destacó que Estados Unidos sigue siendo un socio fundamental para Colombia: en 2025 fue el principal destino de las exportaciones nacionales, con una participación del 30,2 % del valor total, equivalente a USD 14.868 millones.

El gremio también se refirió el impacto de Estados Unidos en la inversión extranjera directa (hasta el tercer trimestre de 2025 alcanzó USD 3.375,4 millones, 37 % del total de la inversión, según el Banco de la República) y en el turismo. Según Anato, de los 5,1 millones de visitantes extranjeros que llegaron a Colombia en 2025, el 24 % provenía de ese país. Asimismo, de los 5,8 millones de colombianos que viajaron al exterior durante el mismo periodo, el 29 % tuvo como destino Estados Unidos.

CEA aseguró que el diálogo ha sido clave para “avanzar en la resolución de la coyuntura arancelaria con Ecuador, definir el papel estratégico de Colombia frente al contexto venezolano y, especialmente, contribuir a despejar el ambiente de incertidumbre que se había instalado en la relación con nuestro principal socio comercial y estratégico”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), también resaltó que la reunión del martes “va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países”.

La relación Estados Unidos, Colombia debe ser manejada con gran responsabilidad, son demasiados los temas que están en juego, especialmente los empleos de millones de personas, la vida de millones de familias que viven aquí allá desde hace muchos años en las dos sociedades, la… pic.twitter.com/WES3ZTZ1F2 — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) February 4, 2026

