Crecen posibilidades para llevar energía a poblaciones en zonas no interconectadas

Según el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse), por lo menos 322.000 familias no disponen del servicio de electricidad. Para buscarle solución a parte de este problema las empresas españolas Solartia e IED, expertas en energía y electrónica, decidieron unir su conocimiento y experiencia. De esa alianza, nació Arca, un generador solar autónomo robusto y de bajo mantenimiento que aspira a paliar la pobreza energética que sufren muchas personas, no solo en Colombia sino en el mundo.

Para leer más información económica en El Espectador

Arca será presentada en el país el 28 de octubre en Bogotá. Arca es un generador solar autónomo que integra paneles solares, electrónica de potencia, almacenamiento y prepago de energía de manera compacta, robusta y sencilla, lo cual le permite suministrar energía de modo permanente en cualquier lugar del mundo, dice la información revelada por la empresa extranjera.

La electrónica encapsulada de ARCA garantiza la máxima durabilidad y la protección frente a la humedad y agentes climáticos adversos, mientras que la plataforma de comunicación integrada también facilita el prepago de energía y la transmisión de datos, señala la empresa en un comunicado de prensa.

“Arca no sólo es un generador con almacenamiento, sino también un sistema de información, ya que está diseñado para comunicarse con el usuario final y monitorear el comportamiento humano, aspectos que nos parecen claves en estas zonas no interconectadas”, sostuvo Iñigo Ayerra, CEO de IED.

Para tener más información sobre el tema: Barrancominas en Guainía tendrán electricidad las 24 horas

Colombia es el país idóneo para que ARCA pueda aprovechar todas sus capacidades por tratarse de un entorno en el que las zonas no interconectadas están ubicadas en una orografía compleja, consideran los empresarios del sector de las energías verdes.

“Estamos convencidos de que va a suponer un impulso para mejorar el acceso a la energía de estas personas, que sin duda verán mejorada su calidad de vida. Además, creemos que de forma global ARCA contribuirá a reducir la pobreza, a preservar el medio ambiente e incluso a promover la igualdad de género”, señaló Emilio Mendivil, uno de los empresarios responsables del proyecto eléctrico.