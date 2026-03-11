Crédito para volver a sembrar: Gobierno moviliza hasta $2 billones para productores

"Proteger el trabajo del campo es también proteger la seguridad alimentaria y la dignidad de quienes producen los alimentos del país", dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Foto: Minagricultura

El Ministerio de Agricultura activará un programa extraordinario de crédito que busca devolverle oxígeno financiero al campo. Aportará hasta COP 2 billones en financiamiento rural para productores afectados por la emergencia climática en ocho departamentos del país.

La medida fue aprobada por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, presidida por la ministra Martha Carvajalino, y comenzará a operar el 7 de abril.

El plan tiene tres motores financieros.

El primero son créditos de redescuento que podrían alcanzar COP 2 billones, canalizados por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario.

El segundo son COP 153.000 millones en subsidios e incentivos para abaratar los préstamos.

El tercero, COP 80.000 millones en garantías públicas a través del Fondo Agropecuario de Garantías, diseñadas para que los bancos asuman menos riesgo al prestar.

Tasas cercanas a cero

El corazón del programa está en los pequeños productores.

Un agricultor que solicite crédito para volver a sembrar maíz, reponer maquinaria o recuperar un cultivo perdido podrá recibir un subsidio de hasta 16 puntos porcentuales sobre la tasa de interés; de este modo, el costo del préstamo podría bajar hasta el 0,3 % efectivo anual, un nivel prácticamente nulo en el mercado financiero.

Además, el crédito tendrá garantías de hasta el 90 % del valor y cobertura de hasta el 80 % del seguro agropecuario y la asistencia técnica.

Las asociaciones campesinas también tendrán condiciones preferenciales. Si una cooperativa pide financiamiento para proyectos colectivos (producción, transformación o comercialización) la tasa subsidiada podría ubicarse cerca de 0,4 % anual, con incentivos adicionales de hasta el 20 % del valor del crédito para recuperar capacidad productiva.

“En total, se habilitarán seis líneas para apoyar la recuperación del campo, diseñadas para atender las distintas necesidades de los productores y de los territorios”, señala el comunicado.

Habrá financiación para pequeños productores, asociaciones rurales, infraestructura productiva regional, microfinanzas rurales, medianos y grandes productores y gestión de riesgos agropecuarios (con seguros y asistencia técnica para enfrentar eventos climáticos cada vez más frecuentes).

“Los grandes productores podrán acceder a crédito, pero no a subsidios directos. Los medianos productores podrán acceder a apoyo de hasta el 30 % en el costo del seguro agropecuario”, subraya el Minagricultura.

El programa del Decreto 0175 de 2026 está diseñado para operar en los ocho departamentos afectados: Córdoba, Sucre, Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con el fin de reponer activos productivos y restablecer la actividad agropecuaria en medio de la temporada de lluvias.

En muchos casos, el daño no se limita a la cosecha perdida. Las inundaciones arrastran maquinaria, destruyen canales de riego y paralizan la actividad agrícola durante meses.

Un reloj de diez meses

El plan tendrá una vigencia inicial de 10 meses, prorrogables si la emergencia climática continúa, para que los “productores afectados puedan volver a sembrar, producir y recuperar sus ingresos lo antes posible”.

Durante ese tiempo, los productores podrán solicitar financiamiento a través del Banco Agrario y otros intermediarios financieros autorizados.

