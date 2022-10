¿Cuándo pagan Jóvenes en Acción? Beneficiarios y de cuánto es el giro

Pilas #JovenesEnAcción | No caigan en engaños, si reciben un mensaje de @DaviPlata por Whatsapp u otro canal NO OFICIAL del banco, les recomendamos NO brindar información personal ni de acceso al aplicativo.



Reporten sus casos en https://t.co/B3PGK9V1qT pic.twitter.com/47bDl27aBO