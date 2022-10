Este es el negocio que promueve y difunde el veganismo y los derechos animales

Ellos son Manuel Villa y Viviana Rape, los emprendedores detrás de un proyecto con propósito educativo: Vtopia. Foto: Cortesía

“Tuvimos la idea de crear un espacio cultural vegano, donde se promoviera y difundiera el veganismo y los derechos animales, un espacio en donde se pudieran disfrutar diferentes experiencias y al mismo tiempo donde se creara comunidad, así nace el sueño Vtopia, el 19 de febrero de 2021, por temas de incertidumbre después de pandemia, decidimos comenzar en un espacio online, donde ofreceríamos productos que como veganos extrañábamos y que fueran innovadores, iniciamos con diferentes experiencias a partir de chocolate, los cuales fueron y son un boom, en este momento nuestro catálogo ha crecido y ofrecemos chocolates, arequipe, galletas, bolsas de tela, parches, afiches, pines, entre otros, todos estos productos siempre enfocados en dar un mensaje vegano”, así nos empezaron a narrar su historia los dos emprendedores detrás de Vtopia, un proyecto con propósito educativo. Ellos pasaron por 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue el recorrido que nos dieron por su idea de negocio:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Somos dos amigos veganos:

Viviana Ripe Moya de 28 años, Diseño y Fotografía.

Manuel Bulla Correa de 28 años, Psicólogo.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Logramos hacerla realidad tras unir varias ideas que teníamos en mente y también varios antojos, esto nos permitió lanzarnos como marca para darnos a conocer y empezar a crear una comunidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestro capital inicial salió de nuestros bolsillos, teníamos unos pocos ahorros cada uno y con esto logramos adquirir herramientas y materia prima básica. En este momento Vtopia es autosostenible lo cual nos permite seguir creciendo e innovando con nuevos productos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estamos logrando nuestro propósito de llevar un mensaje de respeto y empatía para todos los demás animales, hemos compartido con diferentes personas de Bogotá y de otras ciudades y sentimos que estamos cambiando la manera en la que perciben a los animales no-humanos por medio de nuestro activismo creativo-educacional.

6. ¿Soy feliz?

Sí, somos muy felices al ver la aceptación de la gente hacia Vtopia, al ver como nuestro sueño escrito en hojas, cada vez toma más forma y nos acercamos paso a paso a crear nuestro mundo vegano.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Estamos seguros que en este momento no lo haríamos, pues es nuestro proyecto y sentimos que solo nosotros podríamos construir el sueño Vtopia.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Veníamos de emprender, sabíamos a qué nos enfrentábamos y cómo debíamos empezar, por momentos es difícil, pues eres el líder y ejecutor de todos los procesos, sin embargo te vuelves más hábil para resolver y afrontar cualquier situación.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún no, nuestro sueño Vtopia es muy grande, y tenemos muchas metas más por cumplir, entre ellas está el tener nuestro espacio físico en donde todas nuestras ideas se reúnan. Sentimos que nos hacen falta horas al día y también recursos económicos.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Ahora que nuestra marca es reconocida a nivel nacional, buscamos crear espacios físicos de educación y encuentro para la comunidad, para seguir llevando nuestro mensaje de respeto para todas las vidas animales, por medio de diferentes experiencias by Vtopia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, el proyecto Vtopia puede ser escalable y llegar a diferentes lugares, pues el propósito será siempre el mismo y se puede replicar o extender nacional e internacionalmente de forma física u online.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Este es un tema que hemos conversado mucho y no nos sentiríamos cómodos entregando parte de nuestro sueño a alguien que no se apasione como nosotros, sólo podríamos aceptar inversión de alguien con nuestras mismas convicciones y con las ganas de ver nuestro proyecto crecer por lo que es y no por la ganancia que pueda obtener.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Hemos tenido diferentes experiencias a lo largo de este tiempo y sabemos que no nos arrepentimos de haberlas vivido, pues reconocemos que cada decisión tomada tiene su aprendizaje y todo lo que pasamos nos trajo a donde estamos ahorita, por eso valoramos cada enseñanza.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Nos sentimos inspirados por nuestros ideales y nuestro propósito de luchar contra una injusticia, no sentimos tener un modelo a seguir que nos inspire al 100%, por eso buscamos que Vtopia sea el referente para aquellos que quieren alzar la voz en nombre de los demás animales.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No hemos fracasado, sólo hemos tenido accidentes felices llenos de aprendizaje, tampoco hemos pensado en tirar la toalla, pues nuestro motor y quienes nos dan ánimo de continuar son ellos (los demás animales) por eso siempre sacaremos energía y la mejor actitud para sobrellevar cualquier situación.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hay una comunidad específica a la que pertenezcamos, sin embargo, sentimos que hacemos parte de la comunidad vegana de Bogotá, Medellín y Pereira, pues siempre nos han recibido con los brazos abiertos, nos apoyan, valoran nuestro trabajo, nos motivan e impulsan a seguir trabajando en pro de los animales.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, si trasciende, ese es el propósito de Vtopia, transformar a la sociedad mediante la educación, con el objetivo de cambiar la manera en la que los demás animales son percibidos, sabemos que el cambio de pensamiento y cultura puede modificar a las futuras generaciones y generar un impacto positivo en cómo nos relacionamos con los animales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años ya aspiramos a tener nuestro espacio cultural, siendo Vtopia un punto de referencia para el veganismo a nivel nacional e internacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Nuestras familias han jugado un papel muy importante como apoyo incondicional y a la vez un polo a tierra de lo que buscamos crear y las decisiones que debemos tomar, nuestros amigos nos celebran cada logro y nos envían las mejores vibras para continuar, de igual manera sentimos gran apoyo de las personas que hemos conocido en este camino, pues siempre nos dan ánimos y mensajes positivos, por eso siempre los tendremos en el corazón.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que si, siempre buscaremos apoyar a todos los que quieran generar un cambio y defiendan el veganismo con toda determinación, aún sabiendo que irán contra corriente.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

En este momento el equipo Vtopia está conformado por dos personas: Vivi y Manu. Nosotros invertimos todo el conocimiento, energía y tiempo en lograr algo magnífico y con propósito, juntos jugamos un papel esencial en la construcción de Vtopia.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Nuestro sello es la creatividad y estética reflejada en nuestros productos e imagen, así como la atención amable y la comunicación asertiva con el público. Nos diferenciamos del resto porque somos un proyecto con propósito educativo.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que arriesgarse y defender tus convicciones es de valientes, que a pesar de las adversidades debemos aprender y seguir adelante con más fortaleza, que debemos ser esos rebeldes que luchan contra las injusticias, que la educación es la fuerza más grande para el cambio y que Vtopia va a ser algo increíblemente grande.

