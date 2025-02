De la flor al panal: el dulce tour de las abejas que le apuesta a la conservación

Colombia cuenta con alrededor de 163.215 colmenas, según el Ministerio de Agricultura. Foto: María Camila Ramírez Cañón

Dos camisas, doble pantalón, medias en las manos, un sombrero y una cortina cubriendo el rostro era lo que conformaba el traje de protección que se ponían Anderson Rojas y sus amigos para conocer las colmenas familiares. “En ese entonces tenía 8 años y era raro ver en la zona del Suroeste antioqueño un traje de seguridad como el que usamos hoy en día”, recuerda.

Quienes vivían la experiencia de conocer las abejas quedaban maravillados con las construcciones que hacían y se deleitaban con la miel fresca, un producto muy apetecido en la zona. “Todo el mundo hablaba mal de las abejas y se me ocurrió que, si las conocían, podíamos transmitir el amor que sentimos por ellas y cambiar la imagen negativa”, asegura Rojas.

Ese fue un experimento de lo que, años más tarde, se convertiría en un atractivo agroturístico y educativo: el Tour de las Abejas.

Aunque la idea la tenía Rojas desde que era niño, un accidente fue lo que detonó en él la necesidad de hacerla realidad. Casi 40 colmenas se murieron debido a unas fumigaciones con “químicos prohibidos” en un cultivo de café aledaño. Para él, ese fue un llamado a la acción.

Realizar ese sueño fue posible gracias a la sociedad que creó con Arley Acevedo, el dueño de la finca La Florida en Jardín, Antioquia. En ese lugar nació el tour en octubre de 2018.

Desde entonces ofrecen una experiencia de tres horas que busca que las personas se metan en el traje y la piel del apicultor, literalmente, para que conozcan las colmenas desde adentro y a las abejas en su estado natural. Incluso se degustan los productos realizados por ellas: polen, propóleo, miel y mermeladas.

Es cuestión de entender a este insecto y relacionarse con él para dejar a un lado el temor a una picadura.

Además, se realiza un recorrido por uno de los santuarios de abejas más diversos del país, que está conformado por 56 colmenas de 21 especies de abejas nativas en conservación, que no tienen aguijón.

“Ninguna de esas colmenas es para la producción de miel o polen. Solo queremos que ellas vivan y hagan lo que saben hacer: dar vida”, sostiene Rojas. La única especie que tienen para la producción son las Apis mellifera, la más común y usada para la apicultura.

Una familia polinizada

La colmena más significativa que hay en La Florida es de las conocidas como abejas angelitas, que era propiedad del abuelo de Anderson Rojas. Es una construcción rústica de madera fina. Se tiene registro de que han estado viviendo allí desde 1970, por lo que ejemplifica el legado familiar.

Pero desde el comienzo hubo obstáculos. Para el bisabuelo Juan de Jesús Rojas no fue sencillo hablar de la importancia de las abejas, incluso llegó a sentir que la comunidad veía a su familia como “un bicho raro”. Anderson explica que la mayoría de las personas las ven como un enemigo y han querido quitar esa prevención mostrando su lado más dulce.

De hecho, fue ese lado el que lo enamoró. Sucedió cuando tenía unos 20 años y estaba sosteniendo un frasco de miel a contraluz. “Le dije a mi papá que me daba mucha alegría mirarlo porque sabía todo el esfuerzo que había representado. A él se le encharcaron los ojos y descansó porque supo que había logrado pasar el legado”, recuerda.

Y es que ese ha sido el elemento central de esta historia: pasar el amor por las abejas de generación en generación. Empezó el bisabuelo Rojas, que tuvo 18 hijos y solo uno continuó con la apicultura: el abuelo Diocleciano. Él, a su vez, tuvo 22 hijos y solo uno siguió la tradición: el papá Javier Rojas. Finalmente, él tuvo cuatro hijos y solo Anderson continuó con el legado.

“La forma en que mi padre trabajaba, la forma en que me hacía viajar y creer que yo era una abeja más, parte de esa colmena, todo eso me enamoró. Eso es lo que quiero hacer con mis tres hijos, cautivarlos y que no vean este trabajo como una imposición”, dice el apicultor.

Hasta ahora, ha logrado enganchar a sus dos hijas mayores, de 19 y 15 años, pues han empezado a transformar algunos productos derivados de las abejas como cosméticos y bebidas. De hecho, la mayor ya tiene dos colmenas y su propia marca. Está siendo patrocinada por una apicultora de Canadá que llegó a hacer el tour hace un tiempo.

Con esto, Anderson siente que ha logrado transmitir el mensaje de conservación y mantener viva la filosofía familiar: priorizar la especie antes que la producción.

Más abejas que miel

“Necesitamos las abejas, no la miel”, es la frase que resume el trabajo de los Rojas. Por eso le han apostado a una apicultura diferente, que no adopta prácticas que modifican sus ciclos naturales ni extraen toda la miel para reemplazarla por almíbares de azúcar.

Sin embargo, Anderson es consciente de que esa postura trae consecuencias económicas. Por eso sus ingresos no dependen de lo que hace el insecto, sino del mundo que hay alrededor de este: el turismo, las capacitaciones, cursos dirigidos, transformación de productos y la producción de café.

En la finca La Florida hay sembradas tres hectáreas de cafetales. Con las prácticas orgánicas y la polinización natural han podido aumentar la producción del grano entre un 20 y 25 %, su tamaño y la maduración homogénea. Se trata de un valor agregado que es reconocido por los compradores de cafés especiales.

Ya que tienen el sustento económico garantizado, también se dedican a polinizar a los niños y a la comunidad. “Queremos dejar un legado. Por eso nos hemos vinculado con la escuela de la vereda La Casiana y otras del municipio de Jardín. Algunos estudiantes vienen a recibir clases del cuidado y manejo de abejas nativas, conservación de las especies y sembrado de café limpio”, destaca el apicultor.

Otra pedagogía que hacen es a los consumidores de miel, pues se trata de uno de los tres alimentos más falsificados en el mundo. Las mieles químicas han sacado del mercado a los apicultores porque son muchísimo más económicas y competitivas comercialmente. Anderson Rojas ha conocido las mejores falsificaciones y asegura que la única manera de identificar la autenticidad del producto es sabiendo a quién se le compra, confiando en el productor.

En últimas, es el consumo responsable y el pago justo es el que puede soportar las buenas prácticas apícolas y de conservación que realizan familias como los Rojas.

“Queremos dejar la semilla de la importancia de cultivar y cuidar el ecosistema y a las abejas. Cualquier persona puede hacer meliponicultura, que es la cría y protección de especies nativas en zonas campestres. Cualquiera puede cuidar una especie que ayuda a mantener la flora local viva y que es necesaria para el ecosistema”, finaliza Rojas.

