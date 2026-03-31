Desempleo e informalidad en Colombia: ¿cuáles son las ciudades con mayores índices?

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Cayó el desempleo en el país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en febrero, se registró la cifra más baja para este mes desde el año 2001.

La tasa de desocupación fue del 9,2 %, lo que se tradujo en una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

Las cifras del DANE muestran que hay más de 41 millones de personas en edad de trabajar. De estas, 24 millones se encuentran laborando, es decir, 624.000 más frente al mismo mes del año pasado. Este incremento es estadísticamente significativo.

Los desempleados, por su parte, son 2,45 millones. Frente a febrero de 2025, la mencionada cifra implica 252.000 personas menos, lo que también es una variación estadísticamente significativa.

Para este periodo, el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,2 %, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,8 %. La tasa global de participación se ubicó en 66,4 %, en tanto que en febrero de 2025 fue 66,8 %. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,3 %, similar a la registrada en febrero del año anterior.

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Desempleo por ciudades en el último trimestre

Para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (26,3%), Riohacha (14,3%) y Cartagena (14,2%). Mientras que las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Bogotá D.C. (8,2%), Neiva (8,1%) y Villavicencio (8,0%).

Este es el listado completo:

La informalidad en las ciudades

La tasa de informalidad en el país sigue siendo protagónica. En febrero, esta fue del 55,3 %, lo que se traduce en una importante reducción de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Estas son las 10 ciudades con mayor informalidad en el último trimestre:

Sincelejo: 68,3 % Valledupar: 63,4 % Cúcuta A.M.: 62,8 % Riohacha: 62,2 % Santa Marta: 59,5 % Quibdó: 57,6 % Pasto: 57,4 % Montería: 56,1 % Florencia: 55,5 % Popayán: 54,2 %

Y las que registraron menores niveles de informalidad en el último trimestre:

Bogotá D.C.: 33,8 % Tunja: 35,7 % Manizales A.M.: 35,7 % Medellín A.M.: 38,2 % Pereira A.M.: 39,5 % Armenia: 42,5 % Bucaramanga A.M.: 43,8 % Neiva: 47,0 % Ibagué: 47,1 % Cartagena: 47,1 %

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