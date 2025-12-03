Desempleo en Colombia: así cerraría la cifra a finales de 2025, según ANIF

Según el DANE, la tasa de desempleo entre los hombres fue del 6,2 %, mientras que en el caso de las mujeres se ubicó en 10,9 %. Esto significa que la diferencia entre ambos es de 4,6 puntos porcentuales. Foto: Cortesía

La tasa de desempleo ha caído a niveles que no se veían desde 2015. Según los datos más recientes, correspondientes a octubre, la fotografía tiene un mix de señales que está lejos de ser perfecta. En un reciente informe de ANIF, la mejora no se debe a un mercado laboral robusto y blindado, sino de un ciclo positivo que habrá que sostener en medio de empresas que ajustan sus presupuestos y una informalidad que se vuelve a activar en diciembre.

En octubre, la tasa de desocupación bajó a 8,2 %, casi un punto menos que un año atrás. Detrás de ese número hay un movimiento fuerte: 24,3 millones de personas ocupadas, casi 977.000 más que un año atrás, y una caída de 174.000 en la población desempleada.

Pero a diferencia de 2024, año en el que el desempleo bajó porque menos gente buscaba trabajo, en 2025 la mejora se debe a que aumentó la gente ocupada, ya que la tasa de ocupación alcanzó 59,7 % (subió 1,6 puntos) y la participación laboral llegó al 65 % (también creció, pero en menor medida, 1,1 puntos).

Los sectores que más han impulsado esta dinámica son agricultura, alojamiento y comidas, transporte y almacenamiento, y el bloque de servicios públicos, educación y salud.

“Que el desempleo disminuya por mayor demanda laboral es positivo: más trabajadores encuentran vacantes”, señaló ANIF. “Sin embargo, dado el reciente crecimiento de la oferta laboral, será crucial mantener o acelerar este ritmo de contratación para sostener los niveles bajos de desempleo en el corto plazo”.

Las sombras también están ahí. La informalidad volvió a superar el 56 %, un recordatorio de que más de la mitad del empleo del país sigue sin contrato, seguridad social ni protección mínima.

También persisten brechas que no cierran: las mujeres enfrentan un desempleo de 10,9 % frente al 6,2 % de los hombres, y la tasa juvenil se mantiene en 14,7 %, con ciudades como Quibdó por encima del 33 %.

La temporada que mueve el mercado laboral

De acuerdo con el informe, noviembre y diciembre son meses atípicos. En esta época, las empresas suelen desvincular más empleados por cierre de año. Pero el comercio, los servicios, el turismo y la economía del “día a día” aumentan su demanda de mano de obra.

El resultado es que la tasa de ocupación no cae: se mantiene o incluso sube, porque la informalidad —como cada diciembre— absorbe buena parte del trabajo estacional.

¿Cómo cerrará 2025?

Con la información disponible y los patrones históricos, ANIF proyecta que el año terminará con un desempleo cercano a 9,2 % o incluso por debajo.

Dos puntos clave:

Es el promedio anual, no solo el dato mensual de octubre.

Está 1,3 puntos por debajo del promedio de 2024, lo que confirma una recuperación sostenida.

Sin embargo, la foto completa incluye una advertencia que vale resaltar: la participación laboral está creciendo. Es decir, más personas están regresando al mercado.

Para sostener tasas de desempleo bajas en 2026, no basta con que la economía mantenga su ritmo, dependerá de si las empresas, los sectores dinámicos y la inversión logran generar empleo formal, estable y suficiente para absorber a toda la gente que está reingresando al mercado

Es decir, una economía con el pie en el acelerador.

