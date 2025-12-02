Quiebras de pequeños negocios en EE.UU. se disparan

Imagen de referencia. Foto: Paula Andrea Saavedra Morales

Un programa federal lanzado hace seis años para ayudar a los negocios más pequeños de EE.UU. a reducir su deuda y obtener un nuevo comienzo alcanzó un número récord de casos presentados, según datos judiciales.

Más de 2.200 personas y pequeñas firmas solicitaron quiebra este año bajo las normas del llamado Subchapter V, que abaratan y agilizan el proceso para obtener alivio frente a los acreedores, de acuerdo con el proveedor de datos Epiq Bankruptcy Analytics.

“Los acreedores les están respirando en la nuca”, dijo Carol Fox, una síndica aprobada por los tribunales que supervisa más de dos docenas de casos presentados en el sur de Florida.

Las elevadas tasas de endeudamiento, consumidores más cautelosos y la guerra comercial de Trump están afectando las ganancias de los negocios más pequeños, mientras que el optimismo de los propietarios cayó en octubre a un mínimo de seis meses. El número de casos de Subchapter V ha subido más rápido que la tasa general de quiebras bajo el Capítulo 11, que suele ser utilizado por empresas de mayor tamaño e individuos con altos patrimonios para reestructurar sus deudas.

En el acumulado hasta noviembre, los casos de Subchapter V aumentaron más de 8 % año a año a 2.221, según datos de Epiq. Al mismo tiempo, las solicitudes de Capítulo 11 han subido alrededor de 1% hasta poco más de 6.000. Epiq recopila información de los tribunales federales sobre los distintos tipos de quiebras que se presentan cada día en EE.UU.

El programa Subchapter V comenzó en 2020 como una vía para permitir que individuos y pequeñas empresas con menos de US$7,5 millones en deudas evitaran los costos y las demoras del proceso tradicional de reorganización judicial. El límite de deuda se redujo el año pasado a unos US$3 millones, lo que dificulta que negocios más grandes califiquen; pero lejos de frenar el crecimiento del programa, el número de solicitudes ha seguido aumentando.

El proceso es utilizado sobre todo por pequeñas compañías, dijo Fox. Pero la mayoría de las personas con las que trabaja también ha solicitado Subchapter V con deudas empresariales además de deudas de consumo, añadió.

Los casos de quiebra de consumidores, que suelen presentarse bajo las reglas del Capítulo 13, también han subido comparado con años recientes en los que un número inusualmente bajo de individuos buscó protección frente a los acreedores. Hasta ahora, se han presentado más de 180.000 casos de Capítulo 13, casi 5% más que en los primeros 11 meses del año pasado.

