Desempleo en Colombia cae a 8,8 %: la cifra más baja para un julio desde 2001

El mercado laboral colombiano cerró julio con una noticia histórica. La tasa de desempleo fue de 8,8 %, una reducción frente al 9,9 % registrado un año atrás. Piedad Urdinola, directora del DANE, subrayó que no se veía un nivel tan bajo para un mes de julio desde 2001, cuando comenzaron las mediciones comparables.

De los 40,6 millones de colombianos en edad de trabajar, 23,9 millones estuvieron ocupados en julio, lo que significa 766.000 empleos más frente al mismo mes de 2024.

En contraste, la población desocupada cayó a 2,3 millones, una reducción de 230.000 personas.

Por otro lado, 14,3 millones permanecen fuera de la fuerza laboral —adultos mayores, estudiantes y quienes no buscan empleo— una cifra que se mantuvo prácticamente estable.

La mejoría también se refleja en otros indicadores:

Tasa de ocupación : pasó de 57,8 % a 58,9 %, lo que significa que más personas encontraron trabajo.

Tasa global de participación: subió de 64,2 % a 64,6 %, es decir, más colombianos están activos en el mercado laboral, ya sea buscando o teniendo empleo.

Urdinola destacó que tanto la ocupación como la participación laboral se asemejan a los niveles observados en 2018, dos años antes de la pandemia, lo que sugiere una recuperación sólida del mercado laboral.

La disminución de la desocupación no es sorpresiva, pues mes a mes ha mejorado estadísticamente.

La otra cara: brechas de género persistentes

El balance positivo convive con un problema estructural, reconocido por Urdinola: la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

La participación laboral de los hombres de 76,7 %, mientras que en las mujeres ronda el 53,4 %. Una brecha de más de 20 puntos.

Por otro lado, mientras siete de cada diez hombres están ocupados, la cifra en las mujeres es poco menos de cinco de cada diez.

En términos de desempleo se revierte la tendencia, aunque todavía en contra del segmento femenino: 11,1 % en mujeres frente a 7,1 % en hombres.

Esto significa que, aunque el desempleo general cae, las mujeres siguen teniendo más dificultades para conseguir empleo y acceder al mercado laboral.

Los sectores que impulsan la recuperación

La creación de empleo se concentró en tres sectores clave: alojamiento y servicios de comida (+186.000), transporte y almacenamiento (+172.000) y actividades profesionales y administrativas (+156.000).

El comercio y reparación de vehículos, que sigue siendo el mayor empleador del país con 4,06 millones de ocupados, también sumó 92.000 nuevos puestos en comparación con julio pasado.

¿Quiénes están consiguiendo empleo?

El empleo asalariado privado fue el que más creció: 10,8 millones de trabajadores se ubicaron como obreros o empleados particulares, 769.000 más que hace un año.

El trabajo por cuenta propia también avanzó hasta 9,77 millones (+170.000).

En contraste, cayó el número de empleadores o patrones, que bajaron a 517.000, una pérdida de 117.000 frente a 2024.

Ciudades con más y menos desempleo

Aunque la tasa nacional muestra mejoras, las diferencias regionales siguen marcadas. Quibdó encabeza la lista con un desempleo del 24,3 %, seguida de Riohacha (14,4 %) e Ibagué (12,8 %).

En el otro extremo, Medellín (7,3 %), Villavicencio (7,7 %) y Cali (7,8 %) exhibieron los indicadores más bajos, todos con reducciones significativas frente al año pasado.

