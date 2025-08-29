Las ganancias de BYD se disparan gracias a las agresivas ventas en el extranjero

Imagen de referencia. Foto: AFP - JONAS ROOSENS

Los beneficios de BYD Co. aumentaron 14 % en el primer semestre gracias a la sólida demanda de sus vehículos eléctricos y a una agresiva expansión en los mercados internacionales, en un intento por superar las dificultades en el mercado nacional.

Los ingresos netos ascendieron a ¥$15.500 millones (US$2.200 millones) en los seis meses que finalizaron el 30 de junio, según informó el fabricante de automóviles en un comunicado el viernes. Los ingresos aumentaron 23 %, hasta alcanzar los ¥$371.300 millones, según la misma fuente.

El buen comienzo de año de BYD da paso ahora a un segundo semestre más difícil. Los grandes descuentos aplicados por el fabricante de automóviles a finales de mayo lo situaron en el centro de la atención del sector, ya que Pekín pretende acabar con las continuas rebajas de precios que, según temen, socavan el valor de la marca y ejercen presión financiera incluso sobre las empresas bien capitalizadas.

Hasta ahora, la campaña ha tenido un efecto limitado, ya que las principales marcas de automóviles, incluida BYD, han mantenido intactos los descuentos, los han aumentado o solo los han reducido ligeramente en julio. Sin embargo, ha puesto al sector en alerta y ha dejado a los fabricantes de automóviles tratando de alcanzar su objetivo de ventas anual sin una de las armas más potentes de su arsenal.

BYD, actualmente el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo, vendió un total de 2,15 millones de vehículos —incluidos modelos eléctricos de batería e híbridos enchufables— en el primer semestre, lo que supone un aumento del 33 % con respecto al año anterior. Eso es menos de la mitad de su objetivo anual de 5,5 millones de unidades.

El fabricante de automóviles también experimentó un cambio notable en el mercado nacional en el segundo trimestre. Mientras que los vehículos eléctricos de batería siguieron mostrando un fuerte crecimiento, las ventas de híbridos se contrajeron con respecto al año anterior. Esto ha hecho que la expansión internacional de BYD sea cada vez más importante. Según Xinhua, la filial tailandesa de la empresa exportó por primera vez vehículos eléctricos a Europa, incluyendo el Reino Unido, Alemania y Bélgica.

A pesar de los retos a los que se enfrenta BYD, los analistas se muestran optimistas sobre las perspectivas de la empresa.

Las cifras de ventas más moderadas de julio se debieron a la menor demanda interna en la temporada baja de verano, a la prioridad de BYD por normalizar los inventarios de los canales y a una disciplina de precios más estricta, según escribieron en una nota los analistas de HSBC liderados por Yuqian Ding. Estas medidas, aunque ejercen una presión temporal sobre los volúmenes de ventas, se espera que tengan beneficios a largo plazo y respalden una expansión más sostenible de los márgenes en el futuro, escribieron.

