Disminuyen los comparendos por exceso de velocidad: más vidas salvadas en la vía

En lo corrido del año, Colombia ha evitado 98 muertes por siniestros viales respecto a 2024. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre el 1 de enero y el 26 de mayo, los comparendos por exceso de velocidad en el transporte público se desplomaron en 91 %, según un informe de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA).

De 51.300 infracciones registradas en 2024, se pasó a 4.518 en el mismo periodo de este año. La cifra, asegura la entidad, se debe a más control, sanciones estrictas, y sobre todo, más cultura ciudadana.

Pese a la buena nueva, si frenar salvó a muchos, descuidar otros frentes amenaza con revertir el progreso. Las infracciones por no portar el cinturón de seguridad se duplicaron, al pasar de 671 a 1.597, y los conductores que no realizaron la revisión técnico-mecánica del vehículo aumentaron en 40 %, llegando 1.947 casos.

Lea también: Cobro por valorización en el Caribe sigue en pie, pese a solicitud de Procuraduría

“Estos comportamientos no solo son infracciones, son riesgos directos contra la vida”, afirmó la Brigadier General Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte. “No hay excusa para que un conductor de transporte público use el celular, o no revise el estado técnico del vehículo, o se niegue a usar el cinturón”.

Los fallecidos en las vías también han disminuido este año. Entre enero y mayo de 2025, el país registró una caída de 56 % en siniestros viales asociados al transporte público (de 380 a 166 casos), una reducción de 45 % en lesionados (de 660 a 379 casos), y 17 % menos en fallecidos (de 76 a 63 víctimas).

Vidas protegidas, y aunque la cifra sigue alta, el descenso marca la tendencia.

Contexto: Vidas que no se apagaron: así son las cifras de seguridad vial en 2025

En lo corrido del año, Colombia ha evitado 98 muertes por siniestros viales respecto al mismo periodo del año anterior, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Enero fue el mes con más vidas salvadas (56), seguido por febrero (40) y marzo (2).

De los 98 fallecimientos evitados, 40 eran motociclistas, 23 peatones y 35 usuarios de vehículos.

Los departamentos con mayores reducciones en muertes por siniestros fueron Chocó (-60 %), Tolima (-23 %), y capitales como Tunja, San Andrés y Quibdó, con caídas cercanas a 50 %.

Lea además: Nueva regla para créditos de vivienda en Colombia: ¿a quién beneficia?

El informe del Observatorio reveló que los martes y lunes se convirtieron en los días más seguros para circular. Las muertes cayeron 35,6 % y 12,4 % respetivamente en esas jornadas.

La causa más frecuente de muerte sigue siendo la desobediencia a las señales de tránsito, responsable de una de cada dos víctimas. Le siguen el exceso de velocidad (23,6 %) y las malas condiciones viales y la fatiga de los conductores (ambas con 5,2 %).

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.