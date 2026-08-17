Dólar en Colombia: ¿qué se espera para esta semana?

En los últimos 12 meses, la TRM registra una variación de -25,84 %, con un máximo de COP 4.416,69 y un mínimo de COP 3.121,07 en ese periodo.

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En el último mes, el dólar ha retrocedido cerca de un 4 % frente al peso colombiano, acercándose a la barrera de los COP 3.100.

Según explicó Lorenzo Santos, CEO de Folionet, una parte importante de este comportamiento responde a las altas tasas de interés, actualmente en 12 %, que mantiene el Banco de la República como parte de su política monetaria. Para los inversionistas, este escenario resulta atractivo para una estrategia conocida como “carry trade”.

Esta básicamente consiste en que los inversionistas piden prestado dinero donde las tasas de interés son bajas para invertirlo donde las tasas son más altas, ganando así con la diferencia. Dado que las tasas de interés en Colombia se han mantenido altas, esto lo ha convertido en un destino atractivo para estos capitales.

Su impacto sobre el dólar se produce porque hay una mayor entrada de capitales, lo que eleva la demanda por pesos para realizar las inversiones. Este desequilibrio entre oferta y demanda ejerce presión a la baja sobre la tasa de cambio y favorece la apreciación del peso colombiano.

Para el CEO de Values AAA, Jeisson Andrés Balaguera, el déficit fiscal del Gobierno sigue siendo otra de las variables más relevantes que explican el comportamiento del dólar, mientras se espera que la situación del terremoto, entre otras variables macroeconómicas, dé resultados que permitan prever cómo se comportaría el dólar durante los próximos días.

En la última semana, el dólar mostró un comportamiento más lateral, pues su depreciación fue de apenas 0,9 %. En los últimos 12 meses, la TRM registra una variación de -25,84 %, con un máximo de COP 4.416,69 y un mínimo de COP 3.121,07 en ese periodo.

Santos precisa que las otras variables que están impactando al dólar son la debilidad del billete verde a nivel global, debido a las políticas monetarias de Estados Unidos y los precios del petróleo. También el optimismo que ha generado el nuevo gobierno entre los inversionistas.

Para los próximos días, se anticipa un billete verde entre los COP 3.100 y los COP 3.180, aunque hay que tener claro que hacer pronósticos en el corto plazo suele ser altamente especulativo, y más si se tiene en cuenta el historial del dólar en los últimos meses.

“Sin embargo, este pronóstico puede ser afectado por compras de dólares de Banrep, datos económicos de EEUU, precios del petróleo, apetito de riesgo, entre otros”, detalló Santos.

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