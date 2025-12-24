Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda el 24 de diciembre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Este miércoles, 24 de diciembre, el dólar abrió en COP 3.740. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para la jornada se ubica en COP 3.759,48, una caída del 0,88 % frente a la del día anterior.

El martes, la tasa de cambio cerró a la baja, en COP 3.765, COP 20 menos frente al cierre del lunes.

En 2025, el dólar ha perdido terreno en los mercados globales en medio de expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y un menor atractivo de la moneda frente a sus principales pares. La moneda ha tenido uno de sus años más difíciles en casi una década. No se veía una caída anual tan pronunciada desde 2017.

El Bloomberg Dollar Spot Index cayó hasta 0,4 % este martes, tocando su nivel más bajo desde comienzos de octubre, antes de recortar parte de las pérdidas tras conocerse un informe que mostró que la economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre al ritmo más rápido en dos años.

En el caso de Colombia, el dólar este año ha caído COP 650 (empezó el año en COP 4.409).

Para los próximos días, Investigaciones Económicas de Bancolombia sostiene que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad del dólar en los próximos meses.

Esa unidad de análisis proyecta que el dólar cerrará el año en niveles cercanos a los COP 3.800.

Los analistas consultados en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo estiman que la tasa de cambio cerrará el año en COP 3.850. En diciembre de 2026, según los analistas, se ubicará en COP 3.911.

