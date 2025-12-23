Un año complicado para el dólar: 2025 apunta a ser el peor desde 2017

En Colombia, el debilitamiento global del dólar ha coincidido con una tendencia a la baja de la tasa de cambio a lo largo del 2025. Imagen de referencia.

El dólar atraviesa un cierre de año complejo y se encamina a registrar en 2025 su peor desempeño desde 2017. Pese a la reciente aceleración del crecimiento económico en Estados Unidos, los movimientos del mercado y el posicionamiento de los inversionistas apuntan a que la presión sobre la moneda estadounidense podría extenderse hacia las últimas semanas del año y comienzos de 2026.

El Bloomberg Dollar Spot Index llegó a caer hasta 0,4 % este martes, tocando su nivel más bajo desde comienzos de octubre, antes de recortar parte de las pérdidas tras conocerse un informe que mostró que la economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre al ritmo más rápido en dos años.

Aun así, el índice acumula una caída cercana al 8 % en lo que va de 2025, lo que lo pone en camino a su peor registro anual desde 2017.

Las expectativas de que la Reserva Federal continúe reduciendo las tasas de interés, mientras otros grandes bancos centrales están cerca de concluir sus ciclos de flexibilización monetaria, han pesado sobre el dólar.

A esto se suma un patrón estacional desfavorable en diciembre: la moneda estadounidense cae más de 1 % en lo que va del mes, según los datos citados por Bloomberg.

El mercado apuesta a que el dólar seguirá débil

El comportamiento del mercado refuerza la idea de que el dólar sigue perdiendo atractivo entre los inversionistas. En el mercado de opciones, que suele anticipar movimientos futuros, las apuestas contra la moneda estadounidense se han intensificado en las últimas semanas, hasta niveles que no se veían desde hace varios meses. Para expresar esas expectativas, los operadores han aumentado sus posiciones en monedas como el euro y el dólar australiano.

Algunos analistas consideran que esta tendencia podría prolongarse en 2026. Paresh Upadhyaya, de Pioneer Investments, señaló que el escenario más probable es que el dólar siga débil el próximo año, aunque de manera más moderada. En una línea similar, Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, explicó que las preocupaciones fiscales y las tensiones comerciales continúan pesando sobre la moneda estadounidense, aunque no descartó que se produzcan rebotes puntuales si los próximos datos económicos cambian las expectativas sobre la Reserva Federal.

Aun así, no todos los datos juegan en contra de la moneda estadounidense. La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre al ritmo más rápido en dos años, impulsada por un consumo resiliente de los hogares y un mayor gasto de las empresas, según informó la Oficina de Análisis Económico (BEA). El producto interno bruto ajustado por inflación avanzó a una tasa anualizada de 4,3 %, por encima de la mayoría de las previsiones del mercado.

Este desempeño ayudó a que el dólar recortara parte de las pérdidas registradas durante la jornada del martes, aunque no fue suficiente para cambiar la tendencia general.

Para el mercado, el dato de crecimiento confirma que la economía estadounidense mantiene impulso, pero no despeja las dudas sobre el rumbo de la política monetaria ni sobre la fortaleza del dólar en el mediano plazo.

La cotización del dólar en Colombia

En Colombia, el debilitamiento global del dólar ha coincidido con una tendencia a la baja de la tasa de cambio a lo largo del 2025. En la antesala de la Navidad, es decir, en la jornada de este martes, la divisa volvió a reflejar esa dinámica: el dólar abrió en COP 3.780 y cerró en COP 3.765, lo que representó una caída cercana a 20 pesos frente a la jornada anterior.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) también mostró un ajuste a la baja. Para este 23 de diciembre, la TRM se ubica en COP 3.792, una disminución del 0,66 % frente a la TRM previa, que era de COP 3.817.

Este comportamiento se da en un contexto de relativa estabilidad del mercado cambiario local, con el dólar moviéndose en niveles inferiores a los registrados a comienzos de año, aunque con episodios de volatilidad asociados a factores externos y a decisiones de política monetaria tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Detrás de esta tendencia hay una combinación de factores internacionales y locales. Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, explica que la incertidumbre en la economía de Estados Unidos, asociada a los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, la política migratoria restrictiva y la caída en la confianza de los consumidores, ha restado fortaleza al dólar a nivel global.

A esto se suma un entorno favorable para monedas de economías emergentes como Colombia. Chacón señala que el país ha recibido remesas en niveles históricamente altos, lo que ha fortalecido la oferta de dólares en el mercado local. Además, menciona que el Gobierno ha realizado movimientos para monetizar deuda y obtener liquidez, un factor que también incide en la dinámica cambiaria.

“Es un fenómeno internacional que los inversionistas estén buscando países como Colombia o de Latinoamérica porque tienen tasas de interés más altas”, afirma Chacón, al referirse al atractivo que siguen teniendo estos mercados frente a economías desarrolladas donde los ciclos de tasas ya están más avanzados.

Las apuestas del mercado para el dólar en Colombia

De cara al cierre de 2025 y al inicio de 2026, los analistas no descartan cambios en la tendencia reciente del dólar en Colombia.

Sebastián Chacón advierte que podría presentarse un rebote en la tasa de cambio, asociado a la rapidez de la revaluación observada en los últimos meses y a los procesos de monetización impulsados por el Gobierno.

En ese escenario, el analista estima que el dólar podría ubicarse en un rango promedio entre COP 4.020 y COP 4.050, lo que implicaría una ligera depreciación del peso colombiano frente al cierre de este año.

Otros centros de análisis también anticipan un cierre de año en niveles cercanos a los actuales. El Banco de la República, en su más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, proyecta una TRM promedio de COP 3.846 para diciembre de 2025, con estimaciones que van desde COP 3.680 hasta COP 4.180. Por su parte, Fedesarrollo y el Banco de Bogotá ubican sus proyecciones alrededor de los COP 3.900, mientras que DAVIbank prevé un cierre cercano a COP 3.986 y un nivel alrededor de COP 4.045 para 2026.

