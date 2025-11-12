Dólar hoy en Colombia: precio de la divisa para este miércoles 12 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy es de COP 3.760,93, sin cambios frente al día anterior. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Paul Yeung

La debilidad del dólar frente al peso colombiano sigue reflejándose en el mercado y, este miércoles 12 de noviembre, la divisa mantiene su tendencia a la baja.

Tras las primeras operaciones de la jornada, el dólar en Colombia se cotiza a un precio de COP 3.728, lo que se traduce en una caída de COP 22 frente a la referencia Next Day del martes (COP 3.750), por cuenta del festivo por el Día de los Veteranos en Estados Unidos.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy es de COP 3.760,93, sin cambios frente al día anterior. En términos anuales, la TRM actual es 13,48 % (COP 585,77) más baja que el 12 de noviembre de 2024 y muestra una reducción de 3,89 % (COP 152,31) frente al nivel de hace un mes.

Noticias que afectarán el rumbo de la divisa

Si la Cámara de Representantes aprueba este miércoles el acuerdo para poner fin al cierre de gobierno de 43 días, se reduciría uno de los ruidos políticos que venían afectando la lectura sobre la economía de EE. UU.

Un gobierno con presupuesto para funcionar le devuelve al mercado cierta tranquilidad sobre la economía de ese país, pero su efecto real dependerá de qué tan rápido se normalice la actividad federal.

Al mismo tiempo, las bolsas en EE. UU. venían al alza impulsadas por tecnológicas como Nvidia y AMD y por el optimismo de que el cierre del Gobierno está cerca de resolverse. Ese tono de mayor apetito por riesgo suele ir en contra de monedas refugio como el dólar, aunque en esta ocasión la divisa mostraba una leve fortaleza frente a otras monedas (como el yuan o el franco suizo), apoyada en el repunte de los bonos del Tesoro.

Por otro lado, una inflación cercana al 3 % en septiembre (esta semana se conocerá el dato de octubre), aún por encima del objetivo de 2 % de la Reserva Federal, podría obligar a la Fed a mantener una postura prudente frente a las tasas de interés y no apresurar recortes. Si el dato de octubre confirma una desaceleración de precios, el mercado podría volver a anticipar bajas de tasas, lo que normalmente resta algo de fuerza al dólar.

Finalmente, el más reciente informe de la AIE, que aplaza el pico de demanda de petróleo y habla de precios que podrían acercarse a los US 90 por barril hacia 2035, se sigue leyendo más como una señal de mediano plazo que como un detonante inmediato para el dólar.

